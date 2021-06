Saaremaal on kümmekond väikesadamat saanud uue kuue

Saaremaa vallas on kokku üle poolesaja sadama. Viimastel aastatel on sadamaisse investeeritud miljoneid ja uue kuue on saanud neist kümmekond.

Kihelkonnal avati laupäeval Abaja sadam. Kuigi sadama tööd tehti ära vähem kui aastaga, eelnes sellele mitme aasta pikkune kohalike lobitöö, erinevad vaidlused ja võimaluste otsimine selle sadama korda tegemiseks, sest vajadus oli olemas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nüüd on üks korras ning paljude hinnangul lausa ilusaim väikesadam Saaremaal jälle juures.

"Me kogusime allkirju, saime esimese nädalaga 40 paadiomanikku, kes soovisid siia paadisadamat. Meil ei olnud kaugele vaja minna, et saada seda. Varem seisis kõigil 40 paadiomanikul paat kodus käru peal," rääkis Abaja sadama eestvedaja Taavi-Aadu Ait.

Laupäeva võibki Saaremaal ehk nimetada sadamate päevaks, sest mitte väga kaugel Abaja sadamast, Atla sadamas loeti sealse 150 000 eurot maksma läinud sadamahoone tööd lõpetatuks.

Kohalikud ütlevad, et kui elad mere ääres, siis sadam on piirkonna jaoks oluline taristu. Ja kui see on ka korras, annab see piirkonnale palju väärtust juurde.

"Meil on see eisndushoone. Me oleme kõige läänepoolsem punkt Eestis sadamate poolest ja me elame teistest natuke teistmoodi äkki," ütles Atla sadama eestvedaja Toivo Naagel.

Saaremaa vallas on kokku 52 sadamat, neist 40 on n-ö passistatud ehk sadamaregistris. Saaremaa vald on koostamas sadamate arengukava, et panna paika perspektiivid järgnevaks kümneks aastaks.

"Sadamate turvalisust tõsta, võimalusi laiendada, et kõikides sadamates oleks ka näiteks korralik lipikoht olemas ja väljaehitatud kaid. Kõik see on väga oluline. Ja et nad saaksid kaardistatud ja märgistatud," selgitas Saaremaa valla abivallavanem Jüri Linde.

Viimase 13 aastaga on Saarte kalandusest saadud ligi nelja miljoni euroga Saaremaal suudetud korrastada lausa 17 kalasadamat. Ja sama suund peaks jätkuma ka järgneval rahastusperioodil.

"Raha antakse vanade sadamate rekonstrueerimiseks. See tähendab, et uusi sadamaid ei ehitata," ütles MTÜ Saarte kalanduse juht Heino Vipp.

Ja kõikide sadamate kasutus on kasvutrendis. Selle üheks ajendiks on ka see, et viimastel koroonaaastatel on saarlased soetanud endale hüppeliselt rohkem erinevaid vee peal liikumise aluseid.