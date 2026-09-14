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Galerii: õpetajad ja päästjad nõuavad riigikogu ees palgatõusu

Eesti
Õpetajate ja päästjate meeleavaldus Toompeal
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12 pilti
Eesti

Esmaspäeval, riigikogu sügisistungjärgu avaistungi eel kogunesid Toompeal riigikogu hoone ette õpetajad ja päästjad, et nõuda valitsuselt 2027. aasta riigieelarvest avaliku sektori töötajatele väärilist palgatõusu.

"Valitsuserakonnad on lubanud tõsta hiljemalt 2027. aastaks õpetajate palga konkurentsivõimelisele tasemele, kuid viimastel aastatel on õpetaja töötasu alammäär võrreldes riigi keskmise palgaga hoopiski kuue protsendipunkti võrra langenud," nentis Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Reemo Voltri.

Voltri sõnul näitab liidu värske küsitlus, et kaks kolmandikku õpetajatest on viimase aasta jooksul kaalunud ametist lahkumist. "See peaks olema valitsusele väga tõsine ohumärk. Tugev riik vajab lisaks heale kaitsevõimele ka tugevat haridust ja õpetajaid, kelle juhendamisel kujuneb meie noortest haritud ja kriitiliselt mõtlev põlvkond," lisas Voltri.

Meeleavalduse kaaskorraldaja Eesti Päästeala Töötajate Ametiühingu peausaldusisik Kalle Koop juhib tähelepanu ka sisekaitse olulisusele.

"Kui me ei väärtusta päästjate, politseinike ja päästekorraldajate tööd konkurentsivõimelise palgaga juba täna, siis homme on juba hilja avastada, et kriisi puhkedes jääb eesliin hõredaks," ütles Koop.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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