USA luureraport: tõendid UFO-de kohta on suuresti ebaselged

Väga oodatud USA luureraport mitmekümne seletamatu õhunähtuse kohta märkis, et enamikku neist ei ole võimalik seletada, ning ei välistanud, et mõned võivad olla tulnukate õhusõidukid.

Nähtustel ilmselt puudub ühene seletus, seisab reedel avaldatud riikliku luurejuhi (DNI) büroo raportis.

Ajaleht New York Times kirjutas juuni alguses, et USA ei ole leidnud tõendeid, et seletamatud õhunähtused, millest sõjaväelased on viimastel aastatel rääkinud, oleksid tulnukad.

USA valitsuse kõrgete ametnike sõnul saavad nad aga kinnitada, et ebatavalised õhusõidukid ei ole Pentagoni salajase tehnoloogia saadus.

Uurijad vaatasid läbi üle 120 intsidendi viimase 20 aasta jooksul, kuid ei suutnud selgitada õhumasinate mõistatuslikku liikumist, mis hõlmas tavatut kiirendamist, äkkpidurdusi, suunamuutusi jm.

Kõrged ametnikud ütlesid Timesile, et ehkki tõendite puudumisel ei saa kinnitada, et nähtuse taga oleksid UFO-d, ei ole seda võimalik ka välistada.

Üks ametnik tunnistas, et luure- ja sõjavägi kardab üha enam, et nähtuse taga on Hiina või Venemaa eksperimendid hüperhelikiirustehnoloogiaga.

Raportil, mis anti kongressile üle 25. juunil, on ka salajane lisa, mis tõenäoliselt vallandab spekulatsioonid, et nähtuste põhjuseks on siiski tulnukad.

Pentagon avaldas eelmise aastal USA mereväepilootide videod õhus kohatud ebatavalistest lennumasinatest.

USA sõjavägi ei kasuta nende kohta enam terminit tundmatu lendav objekt ehk UFO, vaid tundmatu õhunähtus.