Tartu loomade varjupaigas avastati kassikatk

Tartu koduta loomade varjupaik teatas oma sõpradele, et nende kassitoas on avastatud parvoviirus ehk panleukopeenia, rahvasuus tuntud kui kassikatk.

Haigus on varjupaigas teise ilma viinud kaks kassipoega, kirjutab Tartu Postimees. Kolmanda surma põhjus on veel teadmata, selleks tuleb ära oodata vereanalüüsi vastus.

Tõsise probleemi esimene märk on kassipoegade kõhulahtisus. Kuna kassipojad saabuvad varjupaika eri paigust ja on tihti elanud tänaval, on nad viirustele eriti vastuvõtlikud.

Nüüd elavad kassipojad eraldi, uued elanikud suunatakse haiguse taandumiseni varjupaiga laatsaretti.

Kassikatku väga nakkav tekitaja võib soodsates tingimustes elus püsida aastaid. Viirust võivad ühelt kassilt teisele levitada ka inimesed. Peamine abi on vaktsineerimine.