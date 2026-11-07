X!

ERR Brüsselis: Euroopa otsib taas ühist kõneisikut uutele Vene-kõnelustele

Välismaa
Foto: Siim Lõvi / ERR
Välismaa

USA presidendi Donald Trumpi jutt rahukokkuleppest Venemaaga, mis hõlmaks kogu Euroopat on taas hoogu lisanud Euroopa vaidlustele, kes Euroopa eest räägib.

USA president kohtus neljapäeval Kremli saadikuga ja lubas "suurt ilusat" diili. See vallandas Euroopas taas hirmud, et Valge Maja üritab Kremliga kokkuleppeid teha üle nende peade.

"Kokkulepe Ukraina ja Euroopa tuleviku üle meie peade kohal poleks lihtsalt rumal – see on võimatu," lausus Poola välisminister Radoslaw Sikorski.

Vaidlus, kes Euroopat esindama peaks, on aga kestnud juba kaua. Kontakti Kremliga on püüdnud leida nii Euroopa Liidu nimel Antonio Costa kui ka eraldi soomlased ja norrakad ning Euroopa suurriigid. Tulemuseks on aga peamiselt uued eurooplaste omavahelised vaidlused. See segadus peab lõppema, ütles Itaalia peaminister.

"Peab olema kindel aeg ja koht, kus Euroopa räägib ühel häälel, selge mandaadiga, mis esindab kõiki. Peame tegutsema kiiresti," sõnas Itaalia peaminister Giorgia Meloni.

Meloni sooviks detsembriks kokkulepet, kes Euroopa nimel räägib. Berliini meelest peaks Euroopat esindama kolmik Saksamaa, Prantsusmaa ja Suurbritannia. Rooma ja Varssavi tahavad, et laud oleks laiem.

"Võimaliku vaherahu tingimused mõjutavad kõige rohkem idatiiva riike, aga neil on ka eriliselt oluline vaatepunkt Vene ohule," ütles Sikorski.

Sikorski pakkus ka oma koosseisu: Costa, Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas ja Briti peaminister Andy Burnham. Kallase sõnul peab Euroopa esitama selged nõudmised ja tegema seda koos. Järeleandmistega, nagu pakub USA, laua taha ei saa.

"Kui Venemaa esitab maksimaalsed nõudmised, siis peame seda tegema ka meie, et läbirääkimiste laud oleks tasakaalus," sõnas Kallas.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

isiklikud lood

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:59

Politsei tabas Tallinnas kaheksa ebaseaduslikku sisserändajat

21:57

Levadia sai tõsta karikat, Kalju jäi dramaatiliselt neljandaks Uuendatud

21:57

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:54

Raske graafiku küüsis Kuusmaa: natuke jäi korvpallimõistusest puudu Uuendatud

21:30

Bigbank/Kalev tuli mängu lõpus välja suurest kaotusseisust, aga kaotas ikka Uuendatud

21:21

Tartu rahu ajalooline läbirääkimislaud jõudis välisministeeriumisse

21:07

Krakowis suri tulistamise järel kuus inimest Uuendatud

21:07

ERR Brüsselis: Euroopa otsib taas ühist kõneisikut uutele Vene-kõnelustele

21:07

Isadepäev tuleb päikeseline ja kuiv

20:56

Hilised väravad aitasid hokikoondisel koduse turniiri täiseduga lõpetada

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

09:14

Trumpi julgeolekuplaan ei veena Euroopat ega Ukrainat

13:15

Polaarpööris hakkas nõrgenema ootamatult vara

06.11

Tulekahju hävitas kuni viiendiku Soome seemnekartulist

21:07

Krakowis suri tulistamise järel kuus inimest Uuendatud

09:54

Tuumajaama planeeringus jäi sõelale kolm võimalikku asukohta

18:11

Venemaa kasutas Ukraina ründamiseks Põhja-Korea rakette Uuendatud

06.11

Hiina kasutab tunnelipuurimismasinaid relvana India vastu

06.11

Raik: USA administratsiooni ettepanek on mööndus Venemaale

10:00

Fitness-sportlane: kolm aastat tagasi olin ülekaaluline alkoholisõltlane

06.11

EL uurib pettusekahtlust Hispaania rongiõnnetusega seotud raudteel

ilmateade

SPORT

21:57

Levadia sai tõsta karikat, Kalju jäi dramaatiliselt neljandaks Uuendatud

21:54

Raske graafiku küüsis Kuusmaa: natuke jäi korvpallimõistusest puudu Uuendatud

21:30

Bigbank/Kalev tuli mängu lõpus välja suurest kaotusseisust, aga kaotas ikka Uuendatud

20:56

Hilised väravad aitasid hokikoondisel koduse turniiri täiseduga lõpetada

loe: kultuur

16:01

PÖFF-i noorte- ja lastefilmide festivali avab hoogne seikluslugu

14:34

Pildid: Vabaduse galeriis avati Jüri Kassi näitus "Kassi asi"

12:21

Galerii: algas 30. Pimedate Ööde filmifestival

10:43

Pildid: Draakoni galeriis avati Briti kunstnik Bob Bicknell-Knighti näitus

loe: eeter

16:17

Üksikisast klassiõpetaja: isadepäeva teemat on mul endal ka raske puudutada

15:06

Kiirkuubija: palju harjutades oskab igaüks kuubiku kinnisilmi kokku panna

14:08

Säm: merevees põleval klaveril mängimine oli minu jaoks väga tähenduslik

12:56

Galerii: isadepäevasaade viib presidendiga rallirajale ja jalgpalli mängima

Raadiouudised

18:30

Päevakaja (07.11.2026 18:00:00)

18:30

Trump pani Valge Maja uueks personaliülemaks karmikäelise Stephen Milleri

18:30

Haapsalu peatänav laguneb ning linn ja ehitaja vaidlevad, kes selle ära remontima peab

18:30

Tuumjaama planeeringus liigutakse edasi kolme asukohaga 

18:30

Tervishoiukulude omaosalus on Eestis võrreldes Euroopa keskmisega liiga suur

06.11

Päevakaja (06.11.2026 18:00:00)

06.11

Eesti Energia suurkoondamine hoogustab elanike lahkumist Ida-Virumalt

06.11

Omavalitsused ei taha võlanõustamiskohustust

06.11

Raadiouudised (06.11.2026 15:00:00)

06.11

EMO-arst: kergema tervisemure korral tasub alustada perearsti nõuandeliinist

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo