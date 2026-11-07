ERR Brüsselis: Euroopa otsib taas ühist kõneisikut uutele Vene-kõnelustele

USA presidendi Donald Trumpi jutt rahukokkuleppest Venemaaga, mis hõlmaks kogu Euroopat on taas hoogu lisanud Euroopa vaidlustele, kes Euroopa eest räägib.

USA president kohtus neljapäeval Kremli saadikuga ja lubas "suurt ilusat" diili. See vallandas Euroopas taas hirmud, et Valge Maja üritab Kremliga kokkuleppeid teha üle nende peade.

"Kokkulepe Ukraina ja Euroopa tuleviku üle meie peade kohal poleks lihtsalt rumal – see on võimatu," lausus Poola välisminister Radoslaw Sikorski.

Vaidlus, kes Euroopat esindama peaks, on aga kestnud juba kaua. Kontakti Kremliga on püüdnud leida nii Euroopa Liidu nimel Antonio Costa kui ka eraldi soomlased ja norrakad ning Euroopa suurriigid. Tulemuseks on aga peamiselt uued eurooplaste omavahelised vaidlused. See segadus peab lõppema, ütles Itaalia peaminister.

"Peab olema kindel aeg ja koht, kus Euroopa räägib ühel häälel, selge mandaadiga, mis esindab kõiki. Peame tegutsema kiiresti," sõnas Itaalia peaminister Giorgia Meloni.

Meloni sooviks detsembriks kokkulepet, kes Euroopa nimel räägib. Berliini meelest peaks Euroopat esindama kolmik Saksamaa, Prantsusmaa ja Suurbritannia. Rooma ja Varssavi tahavad, et laud oleks laiem.

"Võimaliku vaherahu tingimused mõjutavad kõige rohkem idatiiva riike, aga neil on ka eriliselt oluline vaatepunkt Vene ohule," ütles Sikorski.

Sikorski pakkus ka oma koosseisu: Costa, Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas ja Briti peaminister Andy Burnham. Kallase sõnul peab Euroopa esitama selged nõudmised ja tegema seda koos. Järeleandmistega, nagu pakub USA, laua taha ei saa.

"Kui Venemaa esitab maksimaalsed nõudmised, siis peame seda tegema ka meie, et läbirääkimiste laud oleks tasakaalus," sõnas Kallas.