Suri teenekas ehitusinsener ja publitsist Tiit Masso

Sel nädalal suri 90-aastasena teenekas ehitusinsener, õppejõud ja ehitusalase kirjanduse autor Tiit Masso. Masso (21.12.1935 - 4.11.2026) tegutses üheaegselt nii juhtiva inseneri ja projekteerijana kui ka autori ja toimetajana, kes vahendas oma inseneriteadmisi nii erialainimestele kui laiemale publikule.

Masso panus Eesti ehitusvaldkonda ulatub tuntud hoonete projekteerimisest eestikeelsete käsiraamatute ja erialakirjanduseni, mis on olnud toeks nii tegevinseneridele, ehitajatele kui ka tudengitele. Oma erialaste teadmiste, hea keelevaistu ja tõlketäpsusega aitas Masso aastate jooksul kaasa enam kui saja eestikeelse ehitus- ja arhitektuuriraamatu valmimisele.

Tema kirjatööde hulka kuuluvad "Ehituskonstruktori käsiraamat" (1980), "Väikemajad" (1990), "Palkmajad: konstruktsioon ja ehitamine" (1991), "Ehitusfüüsika ABC: soojus, niiskus, müra" (2012) ning "Ehituskonstruktori käsiraamatu" täiendatud trükid (2010–2014).

Laiemale lugejaskonnale kirjutas Masso maailma ehituskunsti ja arhitektuuri tutvustava

raamatu "100 ehitist" (1983), mille tiraaž oli 20 000 eksemplari. Ta töötas toimetajana Eesti Riiklikus Kirjastuses (1958–1964) ning toimetas ajakirja "Ehitus ja arhitektuur" (1972–1990). Konsulteeriva insenerina osales ta August Komendandi raamatu "18 aastat arhitekt Louis I. Kahniga" eestikeelse väljaande (2019) toimetamises ning Komendandi tegevust tutvustava kogumikteose "Betoonist võlutud. Ehitusinsener August Komendant" koostamises (2022).

Valik Tiit Masso kirjutatud raamatuid. Autor/allikas: Erakogu

Veel 2022. aastal ilmus tema raamat "Vanade väikemajade tarindid". Ta koostas, tõlkis või toimetas ka hulga ehitusvaldkonna sõnaraamatuid, juhendeid ja kõrgkooliõpikuid.

Ehituskonstruktori ja projekteerijana töötas Masso Eesti Tööstusprojektis (1964–1968, grupijuht ja projektide peakonstruktor), Tsentrosojuzprojekti Tallinna filiaalis (1968–1990, peakonstruktor), EstKonsultis (1990–1999, projekteerimisdirektor) ning alates 1999. aastast endanimelises konsultatsioonibüroos.

Tema osalusel kavandatud hoonete hulka kuuluvad Pirita rannahoone (1979), Tallinna Kaubahall (1979), endine ETKVL-i hoone Tallinnas (1981), TPI söökla-klubi (1982), Haapsalu, Tihemetsa, Kiisa, Valtu, Kehra ja Sadala kauplused (1975–1987) ning Võru leivatehas (1983).

Taasiseseisvumisjärgsel perioodil osales Masso muu hulgas Tallinna City Plaza ärihoone

konstruktsioonide projekteerimises. Selle töö eest pälvis ta koos Inseneribürooga Pike konkursi "Aasta betoonehitis 2004" konstruktsioonide eriauhinna. Konstruktori ja konsulteeriva insenerina osales ta ka Tallinna Rotermanni tööstuskvartali hoonete ümberehitamises ning Pärnu kesklinna koolide võimla kavandamises (2005). Samuti nõustas ta eksperdina Eesti Kunstiakadeemia uue hoone arhitektuurivõistlust (2014), mille raames kavandati koolikompleks Rauaniidi tehaseansamblisse.

Masso oli Eesti Ehitusinseneride Liidu asutajaliige (1991) ja auliige. 2001. aastal tunnustas Vabariigi President teda Valgetähe V klassi teenetemärgiga.

Tiit Masso sündis 21. detsembril 1935 Tallinnas kokanduspedagoogi ja kokaraamatute autori Salme Masso ning agronoomi Nikolai Masso perekonda. 1954. aastal lõpetas Masso kiitusega Tallinna Arhitektuuri- ja Ehitustehnikumi ehitustehniku erialal ning 1960. aastal töö kõrvalt Tallinna Polütehnilise Instituudi ehitusteaduskonna tööstus- ja tsiviilehituse erialal.

Masso oli kirglik matkaja, jalgrattur, murdmaa- ja mäesuusataja ning hobifotograaf, tema korraldatud ja juhitud matkad toimusid Karpaatidest Altaini. Tartu suusamaratonil osales kollase veteraninumbriga "püsiklient" viimati K80 vanuseklassis.

Tiit Massot jäävad leinama abikaasa, viis last ja neli lapselast.

Masso lähedaste teatel toimub tema ärasaatmine 12. novembril kell 14.00 Valdeku tavandisaalis.