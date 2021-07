Rally Estonia pealtvaatajate seast leiti 13 koroonaviirusega nakatunut

Üks rallil osalenud inimene nakatas omakorda elukaasast, teine käis nakkusohtlikul ajal 16. juulil vastu 17. juulit Tartus asuvas klubis Shooters, kus on praeguseks teada kuus nakatunut ja terviseamet loeb seda eraldiseisvaks koldeks. Osal juhtudest sai juba kinnitust, et tegemist on koroonaviiruse delta tüvega.

Terviseamet palub rallikülalistel jälgida oma tervist ning haigustunnuste tekkimisel tuleb pöörduda perearsti või 1220 poole, kes saavad teid suunata koroonaviiruse testile.

Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luht kutsub inimesi üles vältima rahvarikkaid kohti.

"Värsked juhtumid näitavad, et koroonaviiruse uued tüved võivad vabas õhus väga kergesti edasi kanduda. Endiselt on kõige suurem oht nakatuda paikades, kus on korraga koos palju inimesi," ütles Luht, lisades, et kindlasti tuleb kinni pidada eneseisolatsiooni reeglitest, sest inimene võib olla nakkusohtlik ka siis, kui selged sümptomid puuduvad.

Rally Estonia korraldajad teavitavad eraldiseisvalt kõiki külastajaid, kes võisid nakatunutega ühel rallipassi alal kokku puutuda.

Eelmisel nädalal avalikuks tulnud Pärnumaa lastelaagri koldes on tuvastatud 33 nakatumist ja sinna pole viimastel päevadel uusi haigusjuhte lisandunud.

Pärnus peetud muusikafestivali Beach Grind koldes on reede hommiku seisuga 58 nakatunut ja kolle laieneb.