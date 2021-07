Mart Helme kandideerib tõenäoliselt Lasnamäel

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) aseesimees Mart Helme ütles, et kandideerib oktoobris toimuvatel valimistel Tallinnas ning tõenäoliselt Lasnamäel.

"Me tahame ilmtingimata kukutada Tallinnas võimult Keskerakonna ja nii oleme otsustanud, et paneme Napoleoni kombel vana kaardiväe kõik Tallinna. Mina kandideerin Tallinnas ja ilmselt Lasnamäel," ütles Helme usutluses Pärnu Postimehele.

Keskerakond, Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja rohelised on oma kandidaadid Tallinna linnapea kohale 17. oktoobril peetavatel kohalikel valimistel avalikustanud. Nendeks on vastavalt Mihhail Kõlvart, Kristen Michal, Raimond Kaljulaid ja Züleyxa Izmailova.

Samas EKRE, Eesti 200 ja Isamaa on lubanud oma linnapeakandidaadi avalikustada suvel.

EKRE võimalikuks linnapeakandidaadiks Tallinnas kandidaadiks on peetud kas erakonna esimeest Martin Helmet või eelmist esimeest, praegust aseesimeest Mart Helmet.

Lasnamäe on Tallinna suurim valimisringkond, kust tuleb volikokku enim mandaate. Seni on Lasnamäel alati suurelt võitnud Keskerakond, mis on lasnamäelaste häälte toel saavutanud üldvõidu ka terves Tallinnas.

Viimastel kohalikel valimistel 2017. aastal kogus Keskerakond Tallinnas 85 199 häält, millest 33 460 häält ehk 39,3 protsenti said nad Lasnamäelt. Lasnamäel kandideeris ka Kõlvart, kes sai sealt siis 24 668 häält.