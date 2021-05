Reformierakond tutvustas Tallinna valimisprogrammi

Erakonna Tallinna piirkonna juht ja linnapeakandidaat Kristen Michal ütles, et pragune linnajuhtimine on liialt Lasnamäe-keskne ning fookust tuleks laiendada.

"Ühendatud Tallinna idee on ühendada omavahel kogukonnad, keeleruumid, asumid, liikumisviisid, põlvkonnad, just nii, nagu nad täna seda ei ole," sõnas Michal.

Programmis on suur rõhk liikumisviiside parandamisel ning erakond on käinud välja idee "15 minutiga ühendatud linn". See tähendab seda, et nii poodi, tööle kui ka kooli minemiseks kulub kõigil linnaelanikel jala või jalgrattaga 15 minutit.

Reformierakond lubab tähelepanu pöörata ka eakatele ning on tulnud lagedale aktiivsuskonto ideega, mille läbi saaksid kõik pealinna eakad aastas 200 euro ulatuses hüvitist aktiivsete tegevuste jaoks.

Rõhku pannakse ka haridussüsteemi ja sealsete lõhede parandamisesse ning laste füüsilise aktiivsuse kasvatamisesse. Lisaks lubab erakond parendada ka ühistransporti ja tervishoidu.

"Tallinna senine juhtimine on meie pealinnast teinud Euroopa ühe kiiremini lõhestuva pealinna. Üks selle juurpõhjusi on hariduslik lõhestatus, kuid mitte ainult. Lisaks ühtsele hea kvaliteediga riigikeelsele ja kohatasuta haridusele vajavad põhimõttelisi muutusi senine linnaplaneerimine, transpordikorraldus ja linnaruumi ülesehitus tervikuna, kui nimetada mõned valdkonnad," sõnas Michal.

Kohalike omavalitsuste valimised toimuvad sel sügisel, 17. oktoobril.