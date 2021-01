Linnapeakandidaat Kaljulaidi sõnul on sotsiaaldemokraatide eesmärk, et Tallinn saab tööka ja tubli koalitsioonivalitsuse. Samas loodetakse läbi Tallinna valimiste mõjutada ka poliitikat Toompeal.

"Loomulikult loodame, et muutused Tallinnas toovad kaasa muutused Toompeal. Kui kõik läheb hästi, siis aitavad Tallinna valimised vabaneda parempopulistidest valitsuses. Halvemal juhul näeme parempopuliste võimul nii riigis kui ka pealinnas. Sama oluline eesmärk on see, et linnas elavatel inimestel on kindlus, et valimised toovad kaasa positiivsed muutused linna arengus - linnaruumis, tervise- ja sotsiaalvaldkonnas, aga samuti ka ettevõtluskeskkonnas, mis on eriti oluline arvestades praegust majanduskriisi," ütles Kaljulaid.

Kaljulaidi sõnul keskendub piirkond väga tõsiselt tugeva ja sisuka programmi koostamisele ja tulemusliku kampaania ette valmistamisele. Piirkond ootab oma nimekirja kandideerima kõiki, kes soovivad Tallinna linna arengusse panustada.

Kaljulaid töötas aastatel 2016-2019 Põhja-Tallinna linnaosa vanemana, enne seda pikalt ettevõtjana turunduse- ja kommunikatsiooni valdkonnas. 2019. aastal valiti Kaljulaid Keskerakonna nimekirjas riigikokku, kuid lahkus erakonnast, kuna ei olnud nõus toetama EKRE-ga valitsuse moodustamist. Kaljulaid liitus sotsiaaldemokraatidega 2019. aasta lõpus ning valiti erakonna Tallinna piirkonna juhiks.

Teistest erakondadest on teada, et Keskerakonna linnapeakandidaat on ametis olev meer Mihhail Kõlvart ja Reformierakonnal Kristen Michal. Isamaa, EKRE ja Eesti 200 pole oma linnapeakandidaate veel välja käinud.