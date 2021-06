Sotsid ja Reformierakond lubavad Tallinna peatänava projektiga edasi minna

Sotsiaaldemokraatide Tallinna linnapeakandidaat Raimond Kaljulaid ütles, et ta on olnud peatänava projekti toetaja algusest peale.

"On väga kahju, et peatänavaga tegelemine on peatatud linnavalitsuse poolt. Ma arvan, et see kindlasti tuleks taaskäivitada. Aga muidugi, tegelikult Tallinn peaks kõikide tallinlaste kodutänavatesse suhtuma nagu peatänavasse. Head linnaruumi, mis on kõigile ohutu ja mugav, on vaja kõikjal linnas, mitte ainult ühel tänavalõigul," rääkis Kaljulaid.

Linnapeaks saades võtaks Kaljulaid projekti kindlasti uuesti päevakorda.

"Mitte ainult isegi siis, kui mina isiklikult saaksin linnapeaks, vaid kui sotsiaaldemokraadid saavad linnavalitsusse, siis kindlasti üks asi, mida me taotleme, on see, et peatänava projektiga minnakse edasi."

Kristen Michal, kes on Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaat, ütles, et Tallinnas peaks olema rohkem kui üks peatänav.

"Ma arvan, et Tallinn vajaks iga suurema linnaosa keskuses ala, kus oleks korralik tänavaruum, kus saaks liikuda jalgsi, rattaga, ühistranspordiga, kui viimane on seal lähedal," kommenteeris Michal.

"Meil on ka erakonna plaanis, mille nimi on Ühendatud Tallinn, kirjas, et selliseid alasid, kus inimesed saavad tänaval liikuda, on korralik tänavaruum, turvaline nii 8- kui 80-aastastele, kus on kohvikud ja ärid, kus on võimalik istuda ja end mõnusalt tunda, neid peaks linnas olema hoopis rohkem, kui neid on täna."

Tallinna abilinnapea Andrei Novikov vihjas, et vaikselt liigutakse peatänava projektiga edasi. Novikov lisas, et arhitektidega käivad juba uued läbirääkimised, ent midagi kindlat ei ole veel selgunud.

"Korralikku ideaalpilti on võimalik luua vaid rekonstrueerimisega, kogu teekatte vahetusega, mis võtab omajagu aega ja seda ei olegi võimalik teha päevapealt kogu linnas. Seetõttu oleme sel suvel keskendunud kiiretele lahendustele, mis peaksid andma märgatavat efekti, millega oleme juba algust teinud," ütles Novikov.

Ta tõi näiteks Petrooleumi tänava, mis on peaaegu valmis, samuti remonditööd Gonsiori tänaval. "See on kindel suund olnud juba üle kümne aasta ja ma usun, et see on ainuvõimalik suund."