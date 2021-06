Seeder: me ei karda ei EKRE-t ega kedagi

Isamaa esimeheks teist korda tagasi valitud Helir-Valdor Seeder ütles, et ta Isamaa puhul valimiskünnise alla jäämist kohalikel valimistel ei pelga ning leidis, et konservatiivses tiivas pole erakondade konkurents sugugi tihedam kui liberaalses tiivas.

Kahe kolmandiku häältega tagasi valitud Seeder tunnistas, et erakonna esimehena jätkamine on suur vastutus ning selles ametis peab olema kogu erakonna esimees, kaasates kõiki.

Samas ei tahtnud ta anda hinnangut asjaolule, et tema vastaskandidaat Lavly Perling kogus kolmandiku häältest.

"Mina ei hinda tagantjärele kuidagi neid antud hääli ei konkurendile ega eestseisusele. Arvud on, nagu on," ütles Seeder "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus.

Ta leidis, et vale oleks teha järeldust, nagu oleks erakond lõhenenud kolmandiku ja kahe kolmandiku vahel, sest toimusid demokraatlikud valimised ja kui on kaks kandidaati, siis peavadki hääled kuidagi jagunema.

Seda, et samuti konservatiivset maailmavaadet esindav EKRE pidevaltg valimiskünnise piiri kompava Isamaa eest seitsmepenikoormasaabastega minema paneks, Seeder ei pelga.

"Isamaa on alati künnise ületanud ja alati oluliselt suuremini kui ajakirjandus ja meedia on ette ennustanud. Kindlasti juhtub see ka edaspidi," ütles Seeder. "Konservatiivses tiivas pole konkurents sugugi teravam kui liberaalses tiivas. Kui oleme oma sõnumites selgemad, oleme ka tugevamad ja tulemused valimistel on head. Me ei karda ei EKRE-t ega kedagi."

Seeder hoidus andmast hinnangut, kas tugeva toetuse osaliseks saanud, ent erakonna juhi valimistel teiseks jäänud Lavly Perlingust võiks saada Isamaa linnapeakandidaat Tallinnas.

"Tallinna linnapeakandidaadi üle hakkame arutama tulevikus, vastavalt põhikirjale. Vastavalt senisele praktikale ja traditsioonile otsustab iga piirkond oma kandidaadi iseseisvalt, nii ka Tallinn otsustab iseseisvalt," ütles Seeder, lisades, et võimalikud kandidaadid arutatakse erakonna eestseisusega siiski läbi, enne kui Tallinna esindus lõpliku otsuse saab teha.