Roheliste juhatuse liige Olev-Andres Tinn ütles, et "Züleyxa Izmailova on ennast juba näidanud positiivsest küljest töötades väärikalt Tallinna abilinnapeana.

"Züleyxa on olnud kaasav juht ja võimaldanud spetsialistidel teha oma tööd ausalt ja südametunnistuse järgi. Tallinn väärib nooruslikku ja linnakodanikke jõustavat juhti, kes lähtub tänapäevasest linnaplaneerimisest, hoolides inimestest ja loodusest."

Izmailova sõnul on tema eesmärk inimsõbralik Tallinn. "Leian, et meie pealinn peab olema positiivseks eeskujuks nii Eesti kui maailma linnadele. Tallinn peab olema igal aastal nii Euroopa kultuuri- kui rohelise pealinna tiitli vääriline. Linn peab seadma prioriteediks jalakäijatele ja jalgratturitele turvalise keskkonna loomise. Linna planeerimine on aastakümneid olnud vaeslapse rollis. Kui olin abilinnapea, siis liitusime pestitsiididevabade linnade võrgustikuga. Selleks, et Tallinn saaks päriselt mürgivabaks, erinevatesse liitudesse kuulumisest ei piisa. Et Tallinn saaks päriselt roheliseks, on vaja enamat. Võtame oma linna tagasi!" ütles Izmailova.

Erakond on otsustanud osaleda kohalike omavalitsuste valimisel 2021 oktoobris Tallinnas oma nimekirjaga.