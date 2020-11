Michal kiidab Tallinna rahanduspoliitikat ning suurhaigla projekti

Kõlvart ja Michal arutasid saates 2021. aasta linnaeelarve eelnõu ja arengustrateegia "Tallinn 2035" üle.

Mihhail Kõlvart ütles, et strateegia väljatöötamisel osales kahe aasta jooksul mitu tuhat inimest. "Selles mõttes on see unikaalne kaasamise projekt," lausus ta.

Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni juht Kristen Michal tõdes, et tegu on korraliku dokumendiga.

"See arengukava on kindlasti päris korralik dokument. Pealinnale selline kava, mis ütleb, et milline on linnaruum, millised on linna tänavad, et inimesed rohkem liiguks, elaks kauem, transport oleks puhtam, linna keskkond oleks terviklikum ja kõik, mis puudutab avatust uutele lahendustele, siis ma arvan küll, et see on selline pealinn, mis tegelikult nii mulle kui ka Mihhailile südamelähedane on," lausus Michal.

Michal kiitis ka Tallinna rahanduspoliitikat. "Tallinna rahanduspoliitika on mulle küll südamelähedasem kui seda on riigi rahanduspoliitika," ütles Michal.

Kõlvart rääkis, et Tallinn on suutnud konservatiivse rahanduspoliitikaga koguda reservi, mida praegu - raskel ajal - kasutada saab. Kõlvarti sõnul tuleks hoiduda end laenuga lõhki ajamisest, sest see tuleb ka kunagi tagasi maksta.

Tallinna linnavalitsus saatis linnavolikogusse järgmise aasta linnaeelarve eelnõu, mille kogumaht on 861,5 miljonit eurot, mis on 4,6 protsenti enam kui tänavu aasta alguses kinnitatud eelarve.

"Mulle tundub, et meie lähenemine on proportsionaalne. Ühest küljest me suurendame investeeringute mahtu ja teisest küljest on meil jätkuvalt buffer, et juhul, kui tuleb veel keerulisem aeg, siis on olemas reserv," sõnas Kõlvart.

Michal nimetas väga oluliseks Tallinna projektiks ka Tallinna suurhaigla ehitust. "Üheks suuremaid lähiaja investeeringuid saab olema Tallinna haigla. Mina toetan seda väga, ma arvan, et Tallinn vajab seda tervishoiu ühendamist. Ja ma arvan, et Tallinn peaks ka seda väga tugevalt suruma," lausus Michal.

Michal rääkis, et ta on teinud ettepaneku anda Tallinnale riigieelarvest viis miljonit eurot Tallinna haigla projekti ettevalmistamiseks. Michal julgustas Kõlvartit Tallinna haigla projektiga kindlasti jätkama. "See muudab meie elu paremaks," kinnitas Michal.

Kõlvart rääkis, et kuigi pool aastat tagasi oli ta selle projekti suhtes skeptiline, siis tänaseks on riigi poolt antud selge sõnum, et riik soovib kaasata Euroopa fondide raha. "Kui poole aasta jooksul tuleb selge signaal, et see raha Euroopast tuleb, siis meil on ka valmisolek ka linna poolt investeeringuid kaasata," märkis Kõlvart.

Linn panustaks omaltpoolt 100 miljoni euroga terve eelarveperioodi jooksul, sõnas linnapea.

Michal oli saates kriitiline aga linna transpordilahenduste ja eriti just rattateede osas, öeldes, et selles valdkonnas on arenguruumi.

Michal lubas Kõlvartile volikogus linnaeelarvele konstruktiivset arutelu.

"Lõppkokkuvõttes ütleme nii, et suure tõenäosusega Keskerakond teeb ainuvõimuna seda eelarvet viimast aastat. Tulevikus tehakse seda, kas ühes, teises või kolmandas koalitsioonis. Nii, et ma loodan, et seetõttu on nad ka vastuvõtlikumad headele ideedele," rääkis Michal.

Michal rõhutas, et see, et ta Kõlvartiga viisakalt suhtleb, ei tähenda, et kõiges nõus ollakse. "Aga see ei takista meil inimestena viisakalt suhelda. Erinevalt riigi poliitkultuurist, me Tallinnas oleme alati püüdnud hoida lugupidavat suhtlust," sõnas Michal.

Ka Kõlvart tõdes, et viimasel ajal on linnavolikogus tunda konstruktiivset õhkkonda. "Ka opositsiooni ettepanekud tuleb võimalusel arvesse võtta. Ja see arutelu meid ootab. Ma arvan, et linnavolikogu saalis tekivad ettepanekud, millega me saame arvestada," lausus Kõlvart.

Kõlvart kiitis Michalit ka kaasava eelarve teemal. "Ma sooviks opositsiooni tunnustada. Ma arvan, et see, et meil tekkis kaasav eelarve, põhimõtteliselt, on paljuski ka opositsiooni saavutus. Sest tõepoolest sellest oli palju juttu eelkõige linnavolikogu saalis, et selline kontseptsioon võiks tekkida," rääkis Kõlvart.