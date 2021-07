Tiit Terik: milliste relvadega tulete, Mart Helme?

EKRE on oma väljaütlemistes ja loosungites olnud ksenofoobne ning sageli on nende märklauaks olnud siinsed kohalikud venelased: kord nimetatud Kremli vähkkasvajaks, siis prussakaiks jne. Nüüd siis on äkki nende hääli vaja, kirjutab Tiit Terik.

Nädalavahetusel vahendas ERR-i portaal Pärnu Postimehe usutlust Mart Helmega, milles Helme rääkis, et EKRE koondab oma vana kaardiväe Tallinna alla, eesmärgiga praegune võim kukutada. Kuraasikas avalduses pole märkigi sellest, milliste relvadega tahetakse Tallinna, sõnastust järgides eeskätt Lasnamäed, vallutada? Ei mingit positiivset ja edasiviivat sõnumit tallinlastele. Miks peaks see inimesi huvitama?

EKRE aseesimehe Mart Helme "sõjakuulutus" Keskerakonnale Tallinnas, mõjus pigem uue võitleja ilmumisena Rooma colosseumi gladiaatorite hulka, tutvustades end oma võitude kaudu impeeriumi vähemates keskustes.

Tallinnal ja Igavesel Linnal võib hea tahtmise korral leida ühisjooni, kuigi Tallinna esimesest märkimisest maakaardile jääb napilt, kuid kindlalt alla tuhande aasta, ja võimu on Tallinnas kukutatud ikka välisvaenlase, mitte kodusõdade läbi.

Tõenäoliselt ei tahagi Helme tegeleda kohalike asjadega, vaid poliitilise kemplusega. Eelmistel valimistel Pärnus volikokku valituna jäi tema huvi volikogu töö vastu sedavõrd leigeks, et valimiskomisjon lõpetas tema volitused, sest saadik ei osalenud istungitel. Jällegi, ei mingit sõnumit kohalikule kogukonnale, lihtsalt poliitika kui võimuvõitlus.

Pealinna teemadega tegelejana ja Lasnamäe inimeste eestkõnelejana on raske näha inimest, kes korduvalt on rahvuste vahele viha külvanud ja kasutanud siinsete elanike kohta halvustavaid väljendeid. EKRE on oma väljaütlemistes ja loosungites olnud ksenofoobne ning sageli on nende märklauaks olnud siinsed kohalikud venelased: kord nimetatud Kremli vähkkasvajaks, siis prussakaiks jne. Nüüd siis on äkki nende hääli vaja.

Inimesi ei huvita kemplus, vaid nende isiklik heaolu ja kodulinna areng. Linlasi huvitavate teemadena oleks asjakohane märkida tegevusi, mis reaalselt inimeste elu järgnevatel aastatel mõjutama hakkaks: mugav ja keskkonnasõbralik ühistransport, jalgratta- ja kõnniteed, kaasaegne ning sidus linnaruum ja paljud teised teemad. Kasvõi mõnigi mõte omavalitsuste ja Toompea suhetest.

Senisele tööle hinnanguid andes võiks lähtuda tulemustest. Tallinnas edenevad asjad hästi. Mitmed rahvusvahelised institutsioonid, instituudid ja uurimisasutused, mis ei lähtu oma võrdlevates hinnangutes parteipoliitilistest eelistustest, on hinnanud Tallinna elukeskkonda heaks või väga heaks. Selles kõiges on olnud oluline roll ka Keskerakonnal, mis valijate tahtel on pika aja jooksul saanud Tallinna arenguid kujundada. Usun, et see on meie inimestele olulisem kui kraaklejate kaklushimu.