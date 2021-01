EKRE, Isamaa, Eesti 200 ja roheliste Tallinna linnapea kandidaadid selguvad suveks

Isamaa ei välista kedagi

Isamaa Tallinna piirkonna esimees Olle Koop rääkis ERR-ile, et erakonnas pole linnapeakandidaadi teemat veel arutatud ning osaliselt on seda takistanud ka see, et koroonapiirangute tõttu on olnud keeruline pidada näost-näkku kohtumisi.

"Aga enne suve, maikuus peaks meie linnapeakandidaat selguma," ütles Koop. Tema sõnul ei ole seni seda teemat suuremalt arutatud ning ka ühegi võimaliku kandidaadiga räägitud. Kui tavaliselt valivad erakonnad linnapeakandidaadiks oma liikme, kelleks sageli võib olla ka erakonna piirkonnajuht, siis Isamaas sellist tava ei ole, tõdes Koop, kes lisas, et tema kindlasti kandidaadiks ei saa. "Kellegagi arutatud ei ole, kedagi pole ka välistatud," rääkis ta.

Küsimusele, kas erakonna kandidaadiks võib saada ka Isamaas moodustatud liikmeühendusele Parempoolsed poolehoidu avaldanud endine peaprokurör Lavly Perling, ei välistanud Koop ka seda. "Ma ei näeks selles probleemi, kui ta oleks erakonna liige. Kindlasti pole põhjust teda välistada, ta võiks olla hea kandidaat," leidis Koop.

Eesti 200: meil on palju võimalikke kandidaate

Eesti 200 Tallinna piirkonna juht Marek Reinaas ütles ERR-ile, et neil on juba olemasolevate liikmete seas mitmeid häid linnapeakandidaate, kuid see võib tulla ka peagi erakonnaga ühinevate inimeste seast. Kandidaat selgub suve alguseks.

"Eesti 200 meeskonnas on mitmeid inimesi, kes sobiks linnapeakandidaadiks - näiteks Marek Reinaas, Lauri Hussar, Margus Tsahkna või Luukas Ilves. Samas on lähiajal meie erakonnaga ühinemas mitmeid inimesi, kes samuti võiksid selles rollis suurepäraselt hakkama saada," teatas Reinaas. Ta lisas, et erakonna Tallinna üldkogu toimub suve alguses, mil ka Eesti 200 linnapeakandidaat kinnitatakse.

Küll aga rõhutas Reinaas, et Eesti 200 läheb valimistele Tallinnas täisnimekirjaga: "Eesti 200 toetus Tallinnas on 20 protsendi juures, mis tähendab, et me võtame neid valimisi väga tõsiselt ja meie linnapeakandidaadist võib reaalselt saada Tallinna linnapea. Tallinn saab olema kohalikel valimistel peamine võitlustander. Ja eks Keskerakonna jaoks ole võimu säilitamine pealinnas ka suuresti ellujäämise küsimus. Üks, mis kindel - Eesti 200 läheb kohalike omavalitsuste valimistele täisnimekirjaga."

Rohelised eelistaks Izmailovat

Erakonna Eestimaa Rohelised Tallinna piirkonna juht Olev Tinn ütles, et nemad eelistaks linnapea kandidaadina taas näha erakonna esimeest Züleyxa Izmailovat.

"Izmailova on olnud Tallinna abilinnapea ja suutnud ennast tõestada väärtuspõhise poliitikuna, kellel on selged punased jooned, millest ta üle ei astu," ütles Tinn ERR-ile.

Tema sõnul on Tallinnas kuhjunud hulk probleeme, mille lahendamist on aina edasi lükatud ja mitmes valdkonnas on tekkinud kriitiline olukord. Näidetena tõi Tinn investeeringuid vajavat veemajandust, jalakäijate ja jalgratturite diskrimineerimist liikluse korraldamisel, rohealade kergekäelist vähendamist, ilma analüüsita toimuvat linnaplaneerimist.

EKRE kandidaat selgub mais

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) pressiesindaja Holger Berg ütles ERR-ile, et EKRE Tallinna linnapeakandidaat selgub kevadel pärast erakonna kongressi. "Tõenäoliselt maikuus," lisas ta.

Sotsiaaldemokraadid valisid eelmisel nädalal oma linnapeakandidaadiks Raimond Kaljulaiu. Teistest erakondadest on teada, et Keskerakonna linnapeakandidaat on ametis olev meer Mihhail Kõlvart ja Reformierakonna kandidaadiks sai juba 2019. aasta detsembris Kristen Michal.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised peetakse 17. oktoobril.