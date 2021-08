Aivar Hundimägi: õlletootja Tanker näitas, et kõik pole kuld, mis hiilgab

Ärge laske end uinutada raha kaasava ettevõtte juhtide ja asutajate ilusast jutust, sest siis on neil teid hädasti vaja. Teilt raha kätte saades aga teie väärtus ettevõtte suuromanike jaoks väheneb ning nii võitegi ühel hetkel avastada, et teile on müts silmadele tõmmatud, manitseb Aivar Hundimägi Vikerraadio päevakommentaaris.

Investeerimisteemalistest kajastustest on viimasel aastal jäänud mulje, et iga loos võidab ehk ükskõik kuhu investeeritakse, ikkagi teenitakse head tulu. Nüüd on aga Eestis olemas üks kainestav näide, mis tuletab meelde ammust soovitust, et investeerida tasub ainult sellist raha, mille kaotusest sul ei ole kahju.

Selleks kainestavaks näiteks on Eesti käsitööõlle maastiku üks tuntum tegija Tanker. Ettevõte kaasas oma tegevuse laiendamiseks investoritelt raha 2018. ja 2020. aastal. Esimeses voorus kaasati raha 345 investorilt ja teises voorus Funderbeami platvormi kaudu 423 investorilt.

Äripäeva teatel on nüüd teise vooru investoritel oht kaotada enda investeeringust 30-40 protsenti. Põhjus on selles, et ettevõte on väidetavalt leidnud endale ostja, mis pakub õlletootja eest madalamat hinda, kui seda tegid investorid ettevõttesse eelmisel aastal investeerides.

Investoritele on Tanker esitanud ultimatiivses toonis ettepaneku, mis tähendab valikut kahe halva variandi vahel. Üks variant on osta ise käsitööõlletootja ära, teine variant on müüa osakud Tankeri ostust huvitatule, kuid seda märgatavalt madalama hinnaga, kui nad osaluse soetasid.

Selle juhtumi puhul on taunimist väärt Tankeri asutajate suhtlus väikeinvestoritega. Kui ettevõte kaasas raha, siis oli Tankeri juht Jaanis Tammela lahkelt nõus jagama kommentaare. Muuhulgas ütles ta, et investorid ei pea raha kaotamise pärast muretsema. Nüüd on aga olukord muutunud. Tankeri juht ei ole nõus jagama tehingu kohta konkreetseid selgitusi ja on jätnud väikeomanikud kobama pimedusse.

"Kuidas käib tehingu tulemusena asutajate endi käsi ehk kas nemad väljuvad ainsana kasumlikult?"

Miks ettevõte investorite silmis odava hinnaga müüakse? Kes ostab? Kuidas käib tehingu tulemusena asutajate endi käsi ehk kas nemad väljuvad ainsana kasumlikult? Neile ja paljudele teistele küsimustele ei vastata.

Jaanis Tammela põhjendas Äripäevale kidakeelsust tõigaga, et tehing pole veel toimunud. See tähendab aga, et selgitusi jagatakse siis, kui tegu on juba tehtud. Selline suhtumine pole aus inimeste suhtes, kellelt sa oled küsinud raha, et oma ettevõtet arendada ja kasvatada.

Osakute kahjumiga müümise alternatiivina välja pakutud varianti firma ise ära osta näevad investorid aga vaat et narrimisena, sest vastuse andmiseks jäeti aega vaid 14 päeva ning seda ettevõtte puhul, mille tervise kohta leiab Funderbeami platvormilt sisulist infot hõredalt.

Lisaks on väikeosanikele esitatud vaikimiskohustus. Tõenäoliselt on niisugune nõue küll õigustühine, aga hirmutada õnnestus investoreid sellegipoolest: lugu soostuti rikkumise kaela saamise kartuses kommenteerima üksnes anonüümselt.

Tahes-tahtmata jätab niisuguse nõude esitamine mulje, et ka asutajad saavad aru, millise maigu nende käitumine jätab, ning negatiivset kajastust püüti jõuvõttega ära hoida.

Laiemalt vaadates tuletab Tankeri näide taas meelde vana tõde, et kõik ei ole kuld, mis hiilgab. Ärge laske end uinutada raha kaasava ettevõtte juhtide ja asutajate ilusast jutust, sest siis on neil teid hädasti vaja. Teilt raha kätte saades aga teie väärtus ettevõtte suuromanike jaoks väheneb ning nii võitegi ühel hetkel avastada, et teile on ülbelt müts silmadele tõmmatud ja loodetud kasu asemel saate investeeringust hoopis kahju.

Kõiki Vikerraadio päevakommentaare on võimalik kuulata Vikerraadio päevakommentaaride lehelt.

ERR.ee võtab arvamusartikleid ja lugejakirju vastu aadressil arvamus@err.ee. Õigus otsustada artikli või lugejakirja avaldamise üle on toimetusel.