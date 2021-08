Hiiumaa noorte peal katsetatakse sortimise pilootprojekti

Kaheksasse Hiiumaa kooli jõudnud sorteerimisjaamade põhimõte on lihtne. Koolimajas tekkiv prügi tuleb panna hoones asuvate sorteerimisjaamade pakendi-, bio-, paberi- ja papi- või segaolmejäätmete kasti.

"Jäätmekäitlusettevõtted näevad väga sageli, et liigiti kogumise mahutites on väga palju jäätmeid, mis seal olema ei peaks. Mõtlesime, et kuidas seda asja saaks paremaks teha, ja leidsime, et kõige parem on alustada lastest. Lapsed on need, kellele jäävad asjad hästi meelde, ja kui nad praktikas igapäevaselt jäätmeid liigiti koguvad, jääb see neile eluks ajaks harjumuseks," lausus ringmajandusettevõtete liidu tegevjuht Margit Rüütelmann.

Kui lapsed septembris kooli jõuavad, siis loodetakse, et neile antavad teadmised jõuavad otsapidi ka vanemateni.

"Ma loodan, et seeläbi hakatakse ka kodudes jäätmeid senisest rohkem sorteerima," ütles Hiiumaa vallavanema asendaja Hergo Tasuja.

Hiiumaa gümnaasiumis on jäätmeid sorteeritud iseseisvalt juba enne seda projekti. Direktor Ivo Eesmaa rääkis, et noored said selle selgeks ruttu ning on näha, et koolis on valdavad kindlat liiki jäätmed.

Pilootprojekti edu korral loodab ringmajandusettevõtete liit tulevikus varustada samasuguste sorteerimisjaamadega ka teised Eesti koolid.