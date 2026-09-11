Kreml hoiatas Leedut riiki tuumarelvade paigutamise eest

Venemaa võib võtta oma tuumarelvadega Leedu sihikule, kui Vilnius peaks otsustama sellised relvad oma pinnale paigutada, vahendas Venemaa riiklik uudisteagentuur RIA reedel Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnu.

"Ja kui sellel territooriumil asuvad meie vastu suunatud tuumarelvad, satub ka selle riigi territoorium meie tuumarelvade sihikule," sõnas Peskov.

Varem sel aastal teatas Leedu, et kavatseb aasta lõpuks tühistada põhiseaduses sätestatud tuumarelvade paigutamise keelu.

Leedu ametnikud on aga korduvalt rõhutanud, et riigil ei ole kavas selliseid relvi oma territooriumile paigutada.

Leedu parlamendierakonnad jõudsid juulis põhiseaduse muudatuste osas esialgsele kokkuleppele ning parlamendi õiguskomisjon toetas 9. septembril ettepanekut, mis loob eeldused lõpliku otsuse langetamiseks 2027. aasta alguses.

Keelu tühistamine võimaldaks NATO-l, kuhu Leedu kuulub alates 2004. aastast, paigutada riigi territooriumile tuumajõude.

Leedu, mis on üks Ukraina tugevamaid toetajaid Euroopas, piirneb läänes Venemaa Kaliningradi eksklaaviga ning lõunas Moskva liitlase Valgevenega. Sealjuures asub Vilnius Valgevene pealinnast Minskist vaid kahetunnise autosõidu kaugusel.

Venemaa alustas tuumarelvade paigutamist Valgevenesse 2023. aasta juunis. 2025. aasta detsembris paigutas Venemaa Valgevenesse ka tuumavõimekusega keskmaa ballistilised raketid (IRBM) Orešnik.