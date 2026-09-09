Kristo Enn Vaga tabas "Esimese stuudio" saates terviserike

Kolmapäeva õhtuses "Esimese stuudio" kaitsekulude debati otsesaates tabas Reformierakonna peasekretäri Kristo Enn Vaga (29) terviserike ligikaudu 15-nda minuti ajal.

"Head vaatajad, informatsiooniks lihtsalt, et meil on terviserike eetris. Loodetavasti on kõik hästi, aga me püüame saadet jätkata," märkis saatejuht Andres Kuusk.

ETV päevakajaliste saadete peatoimetaja Peep Kala sõnas, et kiirabi kontrollis Vaga tervislikku seisundit ning viis poliitiku täiendavateks uuringuteks EMO-sse.

"Kahju, et Kristo Enn Vaga terviserikke tõttu ei saanud Reformierakond ennast saates opositsiooni rünnakute vastu kaitsta," ütles Kala.

"Mõtleme võimalusele, kuidas Reformierakond oma vastuargumendid saab esitada," lisas peatoimetaja.