X!

Kristo Enn Vaga selgitus terviserikke kohta: mul on südame rütmihäire

Eesti
Kristo Enn Vaga riigikogu kõnepuldis
Kristo Enn Vaga riigikogu kõnepuldis Autor/allikas: Erik Peinar/riigikogu
Eesti

Riigikogu liige ja Reformierakonna peasekretär Kristo Enn Vaga avaldas sotsiaalmeedias postituse teda kolmapäeva õhtul ETV otsesaates tabanud terviserikke kohta. Ta kirjutas, et tal diagnoositi eelmisel kevadel südame rütmihäire. ERR-i portaal avaldab Vaga postituse täismahus.

"Tere õhtust!" See oli viimane adekvaatne lause minu poolt "Esimese stuudio" otse-eetris. Järgnes korduv teadvusekadu, kiirabi, haigla, uuringud ja lõpuks sain kokkuleppel öösel koju.

Tahan väga tänada kiirabi ja ITK professionaalset ning toetavat personali. Ka kõiki teid, kes on saatnud südamlikke sõnumeid ja pakkunud abi, teid on väga palju, südamest aitäh!

Terviserikkest. Mul diagnoositi eelmine kevad südame rütmihäire. See on lugu, mida pelgasin jagada, piinlik oli, sest kuidas saab minul, "tervel ja sportlikul" noorel, olla midagi viga. Kuid iga kord, kui jälle meedias kirjutati, et mõni noor (mees) kaotas rahvaspordi üritusel teadvuse, mõnel korral on kahjuks kaotatud ka elu – tekkis tahtmine, et kutsuks minusuguseid tervise peale mõtlema, aga ma ei julgenud.

Diagnoosini viisid Apple Watchi korduvad teated, et on tuvastatud Atrial fibrillation. Tuleb välja, et tehnoloogiast on vahel ka kasu. Lisaks suur tänu varalahkunud Dr. Le Vallikivi süsteemsele tööle ja teiste arstide veenmisele, et päriselt ka endine tippsportlane ja vaid 28-aastane peaks saama kardioloogi juurde aja ning see väärib uurimist, isegi kui esialgsel vaatusel elule ohtu ei ole.

Mäletan, kui PERH-i kardioloogia osakonnas küsis õde minu elustiiliharjumuste kohta. Sain kinnitada, et liigun palju, söön tervislikult ning mõõdukalt, elus pole kordagi suitsu teinud ja alkoholi tarbin harva. Ütlesin, et "olen täiesti terve." Ta vastas: "Olete terve, aga siiski kardioloogia osakonnas juba teist päeva."

Mulle kirjeldati, et mul on n-ö elektrisüsteemi hälve kehas, kõrgpinge korral võib sagedus minna niisama väga kõrgeks või teha pause.

See ei sega mitte kuidagi minu igapäevast tavalist elu. Kuid kes seda tavalist elu tahab? Tahaks ju kõike, kõige paremini ja kõige kiiremini teha – see on minu moto.

Eilne hetkeline pimedus oli kui äratuskell, et kõike alati ei saa. Teen omad korrektuurid, aga jään kõigile teile ikka kättesaadavaks edasi, luban seda.

Head saatejuhid Liisu ja Andres ja kolleegid Urmas, Mihhail, Lauri, Martin ja Peeter. Vabandust, et ei saanud teiega eile täisväärtusliku debatti pidada. Usun, et te oleksite minu osalusel debatis hätta jäänud, aga teeme mõni järgmine kord uuesti

Head pere ja sõbrad, aitäh toetuse eest!

Mis edasi? Tõenäoliselt jätan laupäevaks planeeritud poolmaratoni ära, mõtlen rohkem tervisele ja kutsun ka teid kõiki sama tegema.

Hea meelega julgen nüüd ka jagada oma lugu – ehk hoiab minu jaoks õnnelikult lõppenud terviserike ära kellegi teise halvema lõpuga loo.

Panustan aga 100 protsenti edasi, et Eestis läheks elu paremaks, et Ukraina võidaks ning terve mõistus oleks avalikus ruumis esikohal.

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

uus hooaeg

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

11:05

Kergejõustikuliit ei algata Taivo Mägi suhtes distsiplinaarjuurdlust

10:59

Kriisinõustaja: suitsiidist julgemalt rääkides suudame paremini aidata

10:45

Super Bowli kordusetenduse võitis Seahawks

10:44

Vladislav Koržets: kui ma ei vaataks maailma humoristlikult, siis läheksin lolliks

10:40

Eesti Kunstimuuseum harjutab museaalide evakueerimist

10:39

Kristo Enn Vaga selgitus terviserikke kohta: mul on südame rütmihäire

10:18

Karin Hallas-Murula: muinsuskaitsel oleks aeg kaevikust välja tulla

10:15

Tennisekoondis peab Davise karikasarjas hakkama saama Lajali ja Glinkata

10:08

Arvustus. Armuafäär, mis kestab igavesti

10:07

ERR-i teleuudised kell 9:00

Kontserdielamused

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

08:05

Kristo Enn Vaga tabas "Esimese stuudio" saates terviserike Uuendatud

09.09

Sutt teatas ministriametist taandumisest Uuendatud

09.09

"Pealtnägija": põhikooli lapsevanemad läksid koolipäeva alguse tõttu kohtusse

09.09

Rail Balticu rongihange kukkus läbi

09.09

Michal teeb Heremile ettepaneku hakata kaitseministriks Uuendatud

09.09

"Pealtnägija": 45-aastane õppejõud püüab ujuda võimalikult paljudes Eesti järvedes

09.09

Sõja 1659. päev: Ukraina õhurünnak tabas Novorossiiski sadamat Uuendatud

07:45

Ukraina püstitas õhurünnakute kaugusrekordi Uuendatud

08.09

India ettevõttega kontakti loomise ajal võtmerollides olnud isikud vaikivad

09.09

Kolm linna esitasid tähtajaks pakkumise suurhalli endale saamiseks

ilmateade

SPORT

11:05

Kergejõustikuliit ei algata Taivo Mägi suhtes distsiplinaarjuurdlust

10:45

Super Bowli kordusetenduse võitis Seahawks

10:15

Tennisekoondis peab Davise karikasarjas hakkama saama Lajali ja Glinkata

09:40

Serviti ja Viljandi olid meistriliigas võidukad

loe: kultuur

10:44

Vladislav Koržets: kui ma ei vaataks maailma humoristlikult, siis läheksin lolliks

10:40

Eesti Kunstimuuseum harjutab museaalide evakueerimist

10:18

Karin Hallas-Murula: muinsuskaitsel oleks aeg kaevikust välja tulla

10:08

Arvustus. Armuafäär, mis kestab igavesti

loe: eeter

10:59

Kriisinõustaja: suitsiidist julgemalt rääkides suudame paremini aidata

10:40

Eesti Kunstimuuseum harjutab museaalide evakueerimist

09:58

Helena Maria Reisner: filmis pole vaja näidelda, vaid jääda loomulikuks

09:34

Vanad krimilood kaante vahele kogunud Lamp: ohvrid vajavad, et nende hääl kõlaks

Raadiouudised

09:55

Trump pakub vabariiklaste võidu korral igale ameeriklasele 5000 dollarit

09:50

Riigiinfo telefon saab ööpäevas umbes nelisada kõnet

09:45

Finantskuritegevuse vastased projektid saavad 13 miljonit eurot

09:40

Ilm läheb vihmaseks

09:25

Raadiouudised (10.09.2026 09:00:00)

09.09

Päevakaja (09.09.2026 18:00:00)

09.09

Peaminister teeb Martin Heremile ettepaneku kaitseministriks hakata

09.09

Sutt taandub ministriametist

09.09

Eelarvenõukogu: kuigi majandus kasvab, on riigirahanduse väljavaade endiselt keeruline

09.09

Ida-Virumaal katsetatakse pilootprojekti kodus kukkunud inimeste aitamiseks

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo