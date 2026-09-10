ETV saatemeeskonna selgitused Kristo Enn Vagaga otse-eetris juhtunu kohta

Saatemeeskond nendib, et otsesaade on nõudlik formaat ja otsused sünnivad jooksvalt. Tele-ekraanile jõuab sellest osa ning taustal toimuvat vaatajad ei näe. Nii läks ka kolmapäeval.

Saate taustajõud stuudios, olles märganud Vaga enesetunde halvenemist, rääkisid saates jätkamise üle poliitiku endaga, kes oli kogu õhtu kontaktne. Arusaadavalt saatemeeskond detailidesse laskuda ei saa, kuid kinnitab, et ükski saatega seotud inimene ei ole ükskõikne külaliste tervise suhtes ja ka kolmapäeval reageeriti kohe, isegi kui televaatajateni see osa ei jõudnud.

ETV päevakajaliste saadete toimetuse juht Peep Kala kinnitab, et saatetegijad teevad juhtunust omad järeldused.

"Peame oluliseks eilsed sündmused rahulikult omavahel läbi arutada, tegime seda kohe saatejärgselt ja jätkame veel täna. Ühena küsimustest analüüsime ka seda, kas saate oleks pidanud panema pausile, et anda hetk nii külalistele, saatejuhtidele kui ka vaatajatele," lausus Kala.

"Mõistame, et eilne otsesaade mõjus vaatajatele ehmatavalt ja otsuseid tehes peame sellega arvestama, ka siis, kui olukord stuudios annab aluse saatega jätkamiseks."

Kala soovib saatemeeskonna nimel Kristo Enn Vagale kiiret paranemist ja tänab kõiki osalisi, kes eile abiks olid.