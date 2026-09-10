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Reedel on nii vihma kui ka päikest

ilm
Vihmapilved.
Vihmapilved. Autor/allikas: Aili Vahtla/ERR
ilm

Reede öösel liigub madalrõhulohk ühes vihma ja äikesega ida-kirde suunas üle Eesti ja Soome. Päeval järgneb sellele merelt kõrgrõhuhari. Sajud lääne poolt alates lakkavad, pilvisus hõreneb ja tuul tugevneb. Õhutemperatuur langeb öösel 10 kraadi ümbrusse, päeval tõuseb 18 kraadini.

Saabuval ööl on pilvisus muutlik. Vihmasadude vöönd liigub üle Eesti, kohati on sadu tugev ja püsib äikeseoht. Sisemaal võib paiguti ka udu olla. Puhub läänekaare tuul 2-8, iiliti 12 m/s. Saartelt alates pöördub tuul loodesse, puhudes kiirusega 5-12, rannikul iiliti 17 m/s. Õhutemperatuur on 6 kuni 11, rannikul kuni 14 kraadi.

Reede hommik tuleb Lääne-Eestis vähese pilvisusega ja sajuta, Ida-Eestis pilves selgimistega ja laialdase vihmaga. Puhub lääne- ja loodetuul 3-9, iiliti 12, rannikul kuni 15 m/s. Õhutemperatuur tõuseb vahemikku 10 kuni 15 kraadi.

Päeval on pilvisus vähene ja vahelduv. Ennelõunal sajab mitmel pool, pärastlõunal kohati hoovihma. Tuul puhub loodest ja läänest 5-12, iiliti 15, põhjarannikul kuni 17 m/s. Õhtu poole tuul nõrgeneb. Sooja on oodata 14 kuni 18 kraadi.

Laupäeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ning vihmasadu levib ida suunas üle maa. Sooja on keskmiselt 15 kraadi. Pilvine ja vihmane tuleb ka pühapäev, kuid keskmine õhutemperatuur tõuseb 17 kraadi peale. Uue nädala alguses näeb selgemat taevast veidi enam. Esmaspäeva ennelõunal on Ida-Eestis kohati hoovihma oodata, teisipäeva pärastlõunal rabistab hoovihma juba üle Eesti. Sooja on neil päevil keskmiselt 18 kraadi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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