Vastukaja. Facebooki-grupist Meie Eesti

Aimar Ventseli kommentaaris on palju pretensioone ja sama palju eksiarvamusi. Ventsel eksib oma kommentaaris nii faktiliselt kui analüütiliselt. Facebooki-gruppi Naša Estonija (Meie Eesti) ei kuulu mitte 2500 inimest, vaid kaks korda rohkem. Samuti näeb ta igal pool "Kremli kätt" ja "Venemaa armastajaid".

Sisuliselt kandis Ventseli kirjutatud lugu ühte mõtet: grupp Meie Eesti on Eesti-vaenulik Venemaa armastajate klubi. Kuid mis ajast on armastus Venemaa vastu midagi taunimisväärset või isegi kuritegelikku? Kas tõesti võib kanda T-särki kirjaga "I love NY", olemata ameeriklane, aga oma ajaloolise kodumaa vastu austust tunda ei tohi? Huvitav, et Argentiinas elav eestlane, kes elab Eestile kaasa, on normaalne, aga Eestis elav venelane, kes toetab kultuurilisi ja muid sidemeid Venemaaga, on kuidagi halb.

Nüüd aga väidetavast vaenulikkusest. Selles osas näeb igaüks seda, mida näha soovib. Tegelikult ei koosne grupi postitused sugugi ainult Eesti juhtide ja nende poliitika kriitikast. Seal on käsitletud kõikvõimalikke erinevaid teemasid, peaasi, et need puudutaksid Eestit. Samal ajal ei tähenda ametlikust arvamusest erinevad vaatekohad vaenulikkust, vaid sõnavabadust.

Lisaks käib mitmetahuline arutelu sotsiaalmeedia juurde ja informatsioonile, mis on Ventseli arvates ebasobiv, lisatakse allikaviited ning need pärinevad Eesti suurimatest meediakanalitest - ERR-ist, Postimehest, Delfist jne. Neid allikaid on keeruline Kremliga siduda, mistõttu Ventsel konstateerib, et "siiski ei saa väita, et hakati levitama otseselt valeinformatsiooni."