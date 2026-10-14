X!

Õppus näitas lünki eestlaste varjumisoskustes

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Päästeamet testis kogu Eestis ohuteavituse süsteemi EE-ALARM. Tallinnas, Tartus ja Haapsalus toimusid varjumisõppused. Ehkki nii läbiviijad kui ka osalejad jäid harjutusega rahule, tunnistasid mõlemad, et inimeste varjumisvõimalused jätavad soovida.

Kell 15 kõlas üle kogu Eesti EE-ALARM-i ohusireen ja inimeste telefonidesse saabusid teavitussõnumid.

"SMS-ide levikus püstitasime ka kiirusrekordi, 17 minutiga miljoni telefoniomanikuni jõudis SMS. Viimase testi ajal oli see 27 minutit," sõnas päästeameti peadirektori asetäitja Viktor Saaremets.

Edaspidi tahab päästeamet kasutusele võtta veelgi kiirema välkteavitussüsteemi, et sõnumid jõuaksid kõigisse telefonidesse mõne sekundiga.

Tallinnas, Tartus ja Haapsalus toimusid ka varjumisõppused. Enamik veerandtunnisel Rotermanni kvartali õppusel osalenuid jõudis varjumiskohta maa-aluses parkimismajas viie minutiga.

"Kuna kõik inimesed tegelikult ohusireeni saades jooksid kenasti maa alla ja ei tekkinud mulle teadaolevalt selliseid pudelikaelasid või muid selliseid inimeste teadlikkusest tulenevaid olukordi, siis võib öelda, et tulemus on hea," lausus Tallinna munitsipaalpolitsei kriisivalmiduse spetsialist Sergo Kohal.

Päästeameti põhja päästekeskuse varjumisnõuniku Anu Vaikjärve sõnul tuleb teha rohkem teavitustööd, et inimesed võtaksid häiresignaali tõsisemalt.

"Reaktsioon oleks võinud selles mõttes parem olla, et sireenid käivad, paljud ei tea, mis see on. Eks see on siis meil veel suur töö, mis ees ootab, et teadlikkust tõsta," ütles Vaikjärv.

Varjumiskohta jõudnud inimesed pidasid õppust edukaks, kuid paljudel pole kodus varjumiseks häid tingimusi.

"On ennegi vist neid õppuseid siin olnud ja on vist kõik üpriski hästi selge, et sussid nurka ja alla," lausus õppusel osalenud Henri.

"Eelmine kord jalutasin linna peal ja siis ei osanud kuhugi minna, aga nüüd siin ma oskan. Kodus kahjuks ei ole ettevalmistused tehtud. Mul ei ole kuhugi varjuda seal, mul ei ole keldrit," sõnas õppusel osalenud Andres.

"Oleme arutanud seda, et kuhu varjuda. Küll ei ole keldrikorrust kortermajal, aga siiski akendeta ruumid," ütles õppusel osalenud Piret.

Kohali sõnul on Eesti varjumisvõimekuse poolest ajast maha jäänud.

"Üks asi on tekitada varjumisvõimekust olemasolevatesse hoonetesse ja keldritesse, aga teine võimalus tegelikult on meil nii-öelda paigaldada linnaruumi selliseid moodulvarjendeid, mis ka annavad linnarahvale täiendava turvalisuse. Oleme rääkinud hinnanguliselt 50 moodulist," lausus Kohal.

"Väga paljud korteriühistud pöörduvad meie poole, käime nõustamas, anname nõu, samuti on meil tulemas igasugused toetused, mida kasutada, et huvi aina kasvab," sõnas Vaikjärv.

Alates 2027. aasta juulist nõuab seadus üle 1200-ruutmeetrise maja korteriühistult varjumisplaani ja 2028. aastaks ka vastava varjumiskoha kohandamist.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

uus telemäng

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:20

ETV spordisaade, 14. oktoober

22:05

Liverpool võitis Meistrite liigas üheksaväravalise lahingu

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:32

Tartu Ülikool avas Euroopa karikasarjas võiduarve, Kalev kaotas

21:29

Eestis tähistati rahvusvahelist kaisukarude päeva

21:27

Lõuna-Eestis uuritakse põhjavee kasutamist soojuse tootmiseks

21:25

Ida-Virumaa ainus psühhiaatriahaigla lõpetab tegevuse

21:25

Õppus näitas lünki eestlaste varjumisoskustes

21:23

Eksperdid: Prantsuse toidupoode tabanud küberrünnak on ohumärk ka Eestile

21:08

TalTech/Alexela naasis võidurajale Liepajas

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

20:20

Ukraina droonid tabasid Venemaa suurimat andmekeskust Uuendatud

13:54

Rootsi vangid: motivatsioon pürgida õiguskuuleka elu poole on kadunud

13.10

USA ähvardas Ukrainat luureandmete edastamise lõpetamisega

10:52

Eesti hoiab töökorras Venemaa kasutatavat gaasitoru

13.10

Kohus mõistis süüdi Olerexi töötaja, kes varastas 67 000 liitrit kütust

07:39

Riigikogu opositsioon esitab valitsusele umbusaldusavalduse

13.10

Saks soovitab presidendil Trumpi suhtes rahulolematust mitte maha vaikida

11:11

Trump lubas Gröönimaal alustada ulatuslikke maavarade otsinguid

07:03

Kõrgem sekkumiskünnis ja hoiatus kiiruskaamera ees kahandasid trahve miljoni euro võrra kuus

15:49

Kohus ei rahuldanud Leedo kaitsja taotlust vangistus edasi lükata

ilmateade

SPORT

22:20

ETV spordisaade, 14. oktoober

22:05

Liverpool võitis Meistrite liigas üheksaväravalise lahingu

21:32

Tartu Ülikool avas Euroopa karikasarjas võiduarve, Kalev kaotas

21:08

TalTech/Alexela naasis võidurajale Liepajas

loe: kultuur

18:47

Rahvusooperi nõukogu esimees Ivari Ilja lahkus nõukogu esimehe kohalt

17:18

Ülo Soosteri teos "Lihavõttemuna" jõudis pärast pikki rännakuid Eestisse

17:16

Tallinna Kunstihoone avamine lükkub detsembrisse

16:54

Eesti Kunstnike Liidu juhatus astus suurkoguks valmistudes tagasi

loe: eeter

20:17

"Pealtnägija": Eesti kodanik maksis armastuse eest vabadusega

17:32

"Pealtnägija": kas karukaitsjad või kütid tegid karuteene?

15:11

Paavo Järvi: meil pole hiinlastele midagi peale muusika ette näidata

12:53

Mullateadlane: sageli on meie koduaia muld ülehoolitsetud

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (14.10.2026 18:00:00)

15:50

Spetsialistide puudus viib Ahtme psühhiaatriahaigla sulgemiseni

15:45

Narva piirijärjekorda haldav ettevõte küsib raskuste tõttu tegevustoetust

15:35

Põlvas uuritakse põhjavee kasutamist uutes küttelahendustes

15:30

Raadiouudised (14.10.2026 15:00:00)

12:30

Raadiouudised (14.10.2026 12:00:00)

11:30

Narva volikogu maksab eelmistele juhtidele osa saamata palgast

11:20

Trumpi diislilepe pälvib pahameelt nii kodupartei kui demokraatide ridadest

11:10

Päästeamet testib taas ohuteavitust

11:05

Riigikogu lubab 16-aastased noored europarlamenti valima

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo