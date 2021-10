USA tahab vastuseks Hiinale luua oma investeeringute strateegia

Kahe suurriigi ehk Ameerika Ühendriikide ja Hiina vastasseisus on Washington otsimas viise, kuidas vähendada Pekingi mõju maailmas. USA president Joe Biden soovib luua investeeringute strateegia nagu Hiinal on aastaid töös olnud "Vöö ja tee".

USA ja Hiina vahelised suhted on olnud madalseisus juba kolm aastat. Esialgu tekitas pingeid kaubandussõda, hiljem eriarvamused inimõiguste, küberrünnakute ja Lõuna-Hiina mere üle. Samuti on jätnud oma pitseri koroonaviirus.

"Hiina on tegelikult juba mõnda aega ja aina rohkem üritanud end Läänest lahti siduda, astudes selleks erinevaid poliitilisi samme," lausus USA endine kaubandusesindaja Charlene Barshefsky.

Barshefsky kinnitusel ei soovi Hiina olla isoleeritud, vaid vähendada oma sõltuvust teistest riikidest, samal ajal suurendades teiste riikide sõltuvust neist. Selleni jõudmiseks on Hiina leevendanud piiranguid finants-, farmaatsia- ja autosektoris, mis peaks meelitama välisinvestoreid.

"Ettevõtteid peibutatakse. Neile lubatakse ligipääsu turule ja luuakse ühisettevõte. Seejärel antakse intellektuaalne omand ja tehnoloogia Hiina ettevõttele. Seda ettevõtet subsideeritakse. Seejärel keelatakse välisettevõtte ligipääs Hiina turule ja kohalik ettevõte toodab nende kaupu kunstlikult madalate hindadega, müüb neid ülemaailmsel turul ja sunnib niiviisi välisettevõtet äritegevust lõpetama," kirjeldas Valge Maja endine rahvusliku julgeoleku nõunik H.R. McMaster.

"Kuigi ettevõtted on Hiina turule pühendunud ja nad teenivad seal üldiselt head kasumit, siis nad on aina rohkem mures, kuidas mõjutavad Hiina tööstuspoliitika ja USA-Hiina pinged nende pikaajalisi väljavaateid," märkis Barshefsky.

Hiina teine viis mõjuvõimu suurendamiseks on "Vöö ja tee" algatus, millega on liitunud üle saja riigi. McMasteri sõnul on selge, et ülemaailmsete taristuinvesteeringutega üritatakse erinevaid piirkondi tugevas haardes hoida.

"Näiteks on Hiina investeeringud Panamas strateegilised, sest Panama on maailma ühendussõlm. Märkimisväärse mõju saavutamine ülemaailmsete logistika- ja kommunikatsioonitaristute üle annab kommunistlikule parteile võimaluse reegleid ümber kirjutada, luua eraldatud piirkondi ja panna USA ebasoodsasse olukorda," lausus McMaster.

Sellel nädalal kavatseb USA president Joe Biden saata Panamasse, Kolumbiasse ja Ecuadori valitsusametnikke, kes tutvustavad Valge Maja investeerimisplaani, mis peaks olema alternatiiv "Vöö ja tee" algatusele.

"Selle mõte on koostöö Euroopa Liidu, Austraalia ja Jaapani liitlastega, et teha sihitud taristuinvesteeringuid vaesemates riikides ja kaasata erasektori kapitali kliima-, tervise- ja tehnoloogisektoris," selgitas Hiina ekspert Danny Russel.

"Lääneriikidel on väga keeruline seda vahet tagasi teha. Kuna telekommunikatsiooniühendus on kõige kulutõhusam taristu – kõige suurem võimalus investeering tagasi teha –, siis peaksime eelkõige sinnapoole vaatama," ütles Barshefsky.

Samas on koroonaviirus mõjunud nii Hiina investeeringutele kui ka mainele kehvasti.

"Ei ole küsimust, et "Vöö ja tee" investeeringud on aeglustunud. Need hakkasid tegelikult aeglustuma juba enne koroonaviirust, aga kindlasti veel rohkem koroonaviiruse leviku ajal. See jättis paljud investeeringusaajad kohutavasse finantsolukorda ja need riigid soovisid Hiinaga veeta rohkem aega võlaläbirääkimistel, kui uute projektide aruteludel," lausus Barshefsky.

Hiina ekspert Evan S. Medeiros märkis, et Xi Jinpingi äärmiselt aktiivne diplomaatia on tekitanud mõningast rahvusvahelist pahameelt. "Hiina positiivne maine on erinevates piirkondades kahanenud. Aasia ja Euroopa riigid on suurendamas koostööd, et Hiinale vastu astuda," lausus ta.

Barshefsky sõnul on vähetõenäoline, et Hiina kavatseks muuta oma majanduse põhitalasid, mistõttu on pea kindel, et igasugused kaubanduskõnelused USA-ga jookseksid liiva. Seega peaksid ameeriklased keskenduma enda võimete parandamisele: suurendama teadus- ja arendustegevuse rahastamist, uuendama taristut, tugevdama liitlassuhteid ja tegema nendega koostööd küberturvalisuse vallas.

"Peaksime püüdma saavutada kokkuleppe digitaalse tehnoloogia vallas, samuti looma kaubanduskokkuleppe tööstusriikidega, mis põhineb turumajandusel, õigusriigil ja läbipaistvusel ja katab sektoreid, mida ei kata või katab halvasti maailma kaubandusorganisatsioon," ütles Barshefsky.

Ekspertide arvates võivad USA ja Hiina üritada teha koostööd kliimavaldkonnas, aga ka seal on läbimurde võimalus üsna madal.