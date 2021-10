Pärnu Sadam tegi korda jää kahjustatud muulid

Nii suurt muulide remonti pole Pärnu Sadam varem teinud. Eriti tõsiselt oli kannatada saanud idamuul, mille otsakivid olid täiesti paigast. Vana-Pärnu poolne muul oli paremas seisukorras.

Pärnu Sadama juhatuse liige Mati Einmann muulide remondiks kulunud rahasummat ei öelnud, sest kuigi muulid kuuluvad linnale, on nende korrashoid sadama ülesanne.

"Kui on külm talv, jää, siis jää nihutab kivid paigast ära ja need tuleb aeg-ajalt tagasi panna sinna, kus nende koht on. Aga osa kive viib jää ikka väga sügavale merre, neid enam kätte ei saa. Umbes 200 tonni kive tuli vedada kaldalt objektile, et vasakpoolse muuli ots ära parandada," lausus Einmann.