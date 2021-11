Jäämurdja Botnica naasis talveks Kanadast Eestisse tööle

Jäämurdja Botnica töötas neljandat suveperioodi Kanada Arktikas rauamaaki kaevandava ettevõtte laevade heaks. Kuid tegelikult oli Botnica tööde põhirõhk aastaringselt jääga kaetud Kanada Arktika erinevatel uuringutel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me oleme multifunktsionaalne laev ja meil on oskus ja võimekus läbi viia erinevaid erioperatsioone ja seetõttu meid ka kasutatakse seal erinevate ülesannete täitmisel. Sel hooajal oli meil põhirõhk pandud teadusuuringutele, mida teostasid Kanada teadlased. Kasutati meie laeva erinevate seireseadmete merepõhja asetamisel-paigaldamisel ja kasutati ka meie meeskonna abi," selgitas Botnica kapten Siim Sokk.

Tallinna Sadama tütarettevõttele TS Shipping kuuluval Botnical on tööd piisavalt. Kui suveperioodil on laeva prahitud Kandada Arktikasse, siis talveperioodil teenindab laev Eesti veeteid. TS Laevadel on selleks sõlmitud transpordiametiga juba järgneva kümne aasta leping.

Kanadaga tuleb uus leping. "See on ilmselt viieaastane. Nii et me praegu selle kallal töötame ja päris põhjalikult töötame. Aga Kanada sügav soov on see, et meil oleks veel samasugune jäämurdja, kas või üks või kaks veel ehk nendel on meile tööd pakkuda küll, aga meil ei ole laevu nii palju," ütles TS Shipping juht Ülo Eero.

Multifunktisoniaalsuse tõttu saaks laeva kasutada ka meretuuleparkide rajamisel ja hooldamisel.

"Need Eesti tuulepargid, mida siia planeeritakse, meil oleks päris kindlasti siin kohta," sõnas Eero.

Botnica kasutusmäär on kolmel eelneval aastal jäänud 70 protsendi ja prahitasu üheksa miljoni lähedale.