Fauci: omikroni tüvi ei ole ilmselt deltast ohtlikum

USA juhtiv nakkushaiguste ekspert Anthony Fauci ütles teisipäeval, et kuigi COVID-19 uue omikroni tüve tõsiduse hindamiseks kulub nädalaid, näitavad esimesed märgid, et see ei ole varasematest tüvedest hullem ja võib olla isegi leebem.

"See pole pea kindlasti raskem kui Delta," ütles Fauci usutluses AFP-le. "On mõned oletused, et see võib olla isegi leebem," lisas ta.

"Ma arvan, et selleks kulub veel paar nädalat, vähemalt Lõuna-Aafrikas, ning rohkem nakkusi on tulemas ka mujal maailmas, nii, et võib kuluda kauem aega, et näha, milline on tegelik raskusaste," rääkis Fauci.