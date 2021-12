WSJ: Hiina kompartei süüdistab Weibot valeinformatsiooni levitamises

Hiina küberruumi administratsioon teatas teisipäeval, et Weibole määrati trahv 3 miljoni jüaani ulatuses. Väidetavalt levitas Weibo libainformatsiooni, mille käigus rikuti küberjulgeolekuseadust, vahendas The Wall Street Journal.

Novembris süüdistas tuntud Hiina tennisemängija Peng Shuai tähtsat kompartei liiget seksuaalses ahistamises. Peng Shuai postitas süüdistuse ka Weibosse, mis pool tundi hiljem kustutati.

Weibo teatas, et aktsepteerib karistust ja hakkab rakendama meetmeid, et muuta platvorm turvalisemaks. Platvormil on umbes 500 miljonit igakuist kasutajat. Weibo on Hiina versioon USA sotsiaalmeediaplatvormist Twitter.

Hiina võimud suurendavad oma haaret internetis leviva sisu üle. Hiljuti määras kompartei regulaator trahvi ka populaarsele veebiplatvormile Douban. Platvormi kasutajad hiilivad tihti kõrvale kompartei tsensuurist.