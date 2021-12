Ühendriikides on omikronist saanud peamine koroonaviiruse tüvi

Haiguste tõrje ja ennetamise keskused teatasid omikrontüve nakatumiste järsust kasvust laupäeval lõppenud nädalal.

Oregonis, Washingtonis ja Idahos moodustas omikrontüvi sama aja jooksul koguni 96,3 protsenti uutest juhtumitest.

Uudised omikrontüve leviku kohta tulevad enne USA presidendi Joe Bideni teisipäeval koroonapandeemia teemal peetavat kõnet.

Biden ei kavatse nakatumiste arvu kasvust hoolimata riiki lukustada

Biden ei kavatse koroonaviiruse juhtumite arvu kasvust hoolimata riiki niiöelda lukustada, teatas esmaspäeval Valge Maja.

Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki sõnul keskendub Biden teisipäeval peetavas koroonateemalises kõnes vaktsineerimise eeliste rõhutamisele ja teeb teatavaks testimiste suurendamise kava.

"See ei ole kõne riigi lukustamise kohta," kinnitas Psaki ajakirjanikele. "See on kõne, milles kirjeldatakse ameeriklastele otsekoheselt ja selgelt vaktsineerimise eeliseid ja samme, mida me rakendame testimise suurendamiseks."

Biden hoiatas samas eelmisel neljapäeval, et koroonaviiruse vastu vaktsineerimata inimeste jaoks tuleb "raskete haiguste ja surmaga talv".

Biden puutus lähedalt kokku koroonaviirusesse haigestunud töötajaga

Valge Maja tegi esmaspäeval avalduse, milles teatas, et Biden oli tihedas kontaktis koroonaviirusesse nakatunud Valge Maja töötajaga.

Pressiteate kohaselt oli täielikult vaktsineeritud töötaja saanud esmaspäeval koroonatesti positiivse tulemuse.

Kõnealune töötaja oli reedel viibinud lennukis Bideni lähedal umbes pool tundi.

Lisaks pühapäeval tehtud antikehade testile tegi Biden esmaspäeval ka PCR-testi, mis mõlemad olid negatiivsed. Presidendile tehakse uus test kolmapäeval.

Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskuse (CDC) juhised ei nõua täielikult vaktsineeritud inimeste pärast kokkupuudet karantiini sulgemist ja president jätkab seega normaalset oma tööd.