Venemaa uus välivorm - näeb hea välja, aga millised on selle saladused?

Üks Venemaa ajakirjanik meenutas, et kui Ukrainale kuuluvasse Krimmi ilmusid hästi varustatud ja relvastatud "rohelised mehikesed", oli see esimene kord tema elus, kui ta Vene sõdureid nähes võis nende välimuse üle uhke olla. Ajakiri Sõdur vaatas, milline Venemaa sõdurite uus välivorm täpselt on.

Venemaa relvajõud on pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist läbinud kümneid vormiuuendusi. Neist seni viimase tõukejõuks sai 2008. aasta Gruusia sõda. Venemaa sai seal küll oma tahtmise, aga samas jõudsid maailma pildid Vene sõduritest, kes olid justkui küla pealt kokku laenanud oma varustuse.

Tetris

Aasta varem oli alanud kaitseminister Anatoli Serdjukovi eestvedamisel reform, mille uue kolmevärvilise digikamuflaaži kasutuselevõtmiseks. EMR (единая маскировочная расцветка) mustri puhul võeti eeskuju Saksamaa Flektarn mustrist ning sellele avaldas mõju USA relvjõudude üleminek niinimetatud digimustrile.

Välismaal sai see tuntuks kui RusPat, Venemaa enda sõdurid ütlesid selle kohta tetris.

Vormid disainis tuntud Moskva moekunstnik Valentin Judaškin. Neil vormidel oli aga üks väga suur puudujääk. Öövaatlusseadmega vaadates kogu vorm lausa helendas. See tulenes nii kasutatud materjalist kui mustrist endast.

Peale selle sai avalikuks info, et need vormid ei pidanud ka sooja. Veel teisedki muudatused, näiteks õlakute kaotamine ja Venemaa kaitseministeeriumi odavaimate materjalide eelistamine, tekitasid ühiskonnas ja sõdurites endis suurt pahameelt. Kõige selle tõttu loobus Judaškin isegi nende autorlusest.

2012. aastal sai kaitseministriks Sergei Šoigu, kes alustas jõulisi reforme. Sõjavägi muudeti väiksemaks ja elukutselisemaks. Põhjalikult võeti ette ka sõduri individuaalvarustus. Need reformid kestavad siiani.

"Analooge mitteomav"

Programmi ratnik (eesti keeles võitleja) eesmärk on uuendada kogu Venemaa jalaväelase lahinguvarustus. Esimesed prototüübid anti valitud üksustele proovida 2013. aastal, laialdasem üleminek algas 2016. aastal. Peale uue välivormi sisaldab see kaitsevarustust, käsitulirelvi, sidevahendeid, vaatlusseadmeid ja muud.

Nagu uue Venemaa sõjaväe varustuse puhul juba tavaks saanud, on see "analooge mitteomav". Üldjuhul on proovitud jäljendada erinevaid lääne lahendusi või sisse osta mujalt, eeskätt Hiinast, nende lahenduste järeletehtud litsentse. Kuna lääne ettevõtted tihtipeale ei müü Venemaale oma litsentse või neid lihtsalt ei suudeta osta, tekivad suured puudujäägid toodete kvaliteedis.

Näiteks 2016. aastal jõudsid avalikkuse ette pildid Venemaa sõduritest Süürias, kes olid riietatud roosat värvi kõrbevormi. Umbes samasugusest materjalist vormielemente, mis pildi peal ei tundu roosad olevat, kuigi tegelikult on, saab tellida Hiinast.

Ratnik

Ratnik programmis on üle kümne alamprogrammi ja üle 60 varustuselemendi. Peale välivormide, rakmete ja kaitsevahendite, kuuluvad sinna näiteks suhtlus- ja juhtimisvahendid, AK-12 relvad, vaatlusseadmed jpm.

Venemaa on võimeline tootma aastas umbes 50 000 vormikomplekti. Vene relvajõudude suurust arvestades tähendab see, et ühtaegu on kasutuses kümned, kui mitte sajad erineva väljanägemisega vormid. Ratniku komplekti saavad endale ainult lahinguüksused, peamiselt maaväest, merejalaväest ja dessantvägedest.

Niinimetatud "kontori sõdurid", sealhulgas suurem osa ajateenijatest, saavad endale vaid mürkrohelise spordidresse meenutava vormi. Mitmeid Ratniku lisaseadmeid, näiteks vaatlusseadmeid, saavad endale ainult väga valitud üksused. Samuti on Venemaal palju eriotstarbelisi üksuseid, mis millegipärast eelistavad MultiCami või mõne muu lääne kamuflaažiga vorme.

Lisaks Venemaale kasutavad Ratniku komplekte veel Valgevene relvajõud ja Egiptuse õhudessantväed, kuigi nende puhul on paljud varustuse detailid veidi erinevad. Testimiseks on neid komplekte antud mitmetele sõbralikele riikidele.

Välivorm

Ratniku välivormi muster on sarnane 2008. aasta omaga, kuid seda on oluliselt täiendatud. Kolme värvi asemel on kasutatud nelja erinevat värvi ja muudetud on ka materjali. Võrreldes eelkäijaga on selle maskeerimisomadused öövaatlusseadmega vaadates päris head. Selle aga nullib ära rakmete kamuflaaž, mis öövaatlusseadmest vaadates endiselt helendab.

Lisaks tavalisele rohelisele mustrile on sellest olemas mitu eriversiooni, näiteks talve-, kõrbe-, sügis- ja arktika muster. Kõige huvitavam on kapuutsiga taktikavorm, mis ühelt poolt on rohelise ja pahupidi pöörates pruunika põhitooniga.

Välivormi komplekt on loodud kihilise riietusena. Neid kihte ja erinevaid riietuselemente on palju: lühike aluspesu, pikk aluspesu, pikk fliisist aluspesu, suvevorm, fliisjakk, vest ja talvevorm. Kokku on kuus erinevat kihti, lisaks vihmaülikond ja taktikavorm, mida kõike saab omavahel kombineerida. Soe pesu on peaaegu identne Eesti kaitseväe omaga.

Peale nokkmütsi ja sooja läkiläki stiilis talvemütsi on komplektis kiivrialune villane müts ja fliisist torusall. Lisaks paar õhukesi villaseid musti kindaid ja paksud veekindlad talvekäpikud.

Suvevorm ja taktikavorm on küllaltki õhukesed, frentš on kinnitatav lukuga. Talvevormi külgedel on veekindlad lukud, mille abil saab vormi vajaduse korral üle saabaste peale panna. Komplektis on ka üks paar suvesaapaid ja üks paar sooja voodriga talvesaapaid.

Välivorm on mugav ja selle maskeerimisomadused uuena on üsna head. Kui seda Eesti kaitseväe vormiga võrrelda, siis on sellel oluliselt halvemad maskeerimisomadused kinnisel maastikul metsas, kus see tundub liiga hele olevat.

Vihmaülikond on ainukene asi, mis Venemaa välivormi puhul Eesti omast parem on. See paistab veidi kergem ja sellega ei hakka kiiresti higistama. Samas saab see paduvihmaga rutem märjaks.

Venemaa uus sõduri talvine välivorm (vasakul) võrdluses Eesti talvise välivormiga. Autor/allikas: Kaitsevägi

Lahinguvarustus

Venemaa on viimasel kümnel aastal panustanud väga palju sõduri individuaalvarustuse tootearendusse. Igal aastal tuleb uudiseid uute lahenduste kohta, kuigi seeriatootmisse jõuavad neist vaid vähesed. Praegu kasutuses olevat varustuskomplekti nimetatakse "teise põlvkonna" Ratnikuks.

Standardne jalaväelase killuvest 6B45 on sarnane Eesti kaitseväe killuvestiga. See kaalub umbes kaheksa kilogrammi ja sellel on MOLLE kinnituskohad. Sellele saab lisada kuuliplaate, õla- ja kubemekaitsmeid. Lisaks jalaväelase killuvestile on kasutuses veel eest krõpsuga lahtikäiv killuvest (6B48) soomukimeeskondadele ja palju teisi erilahendusi, mis on vähem levinud.

Kuigi rakmetaskuid on võimalik kinnitada otse killuvestile, on komplektiga kaasas eraldi rakmete vest. Väiksemaid rakmetaskuid on komplektis väga palju: granaaditaskud, AK-12 / AK-74 salvetaskud, SVD täpsusrelva salvetaskud ja PKM kuulipilduja linditaskud. Suuremaid taskuid on ainult üks ja selle saab paigutada üksnes taha seljakoti alla. Sealt on küllaltki ebamugav asju vajaduse korral kätte saada.

Komplektis on ka mitu täiesti tavalist seljakotti. Mainimisväärt on vaid patrullkott, millel on kaasas talvine maskeerimiskate.

Komplekti kuulub ka kiiver, mida Sõduri toimetus proovida ei saanud, aga mis tundub olevat võrreldav lääne analoogidega.

Venemaa uus sõduri suvine välivorm (vasakul) võrdluses Eesti suvise välivormiga. Autor/allikas: Kaitsevägi

Tulevik

Venemaal on viimasel ajal aru saadud, et olulise osa võitlusvõimest moodustab sõdurite usk oma varustusse. Seetõttu paigutatakse tootearendusse üha suuremaid summasid. Uued lahendused on tihti insenertehniliselt kõrgel tasemel ja need kopeerivad erinevaid parimaid lääne lahendusi. Samas ei jõua tootmine nendega sammu pidada või puuduvad tootmiseks vajalikud vahendid või veelgi enam - sööb korruptsioon need vahendid lihtsalt ära.

Sellegipoolest tuleb arvestada, et vajaduse korral suudab Venemaa korralikult riietada ja relvastada võitlusvõimelise osa oma tohutust armeest. Venemaa võimuladvik on valusate õpikogemuste kaudu aru saanud, kui oluline on oma sõdurite väljanägemine rahva jaoks.

Kuna kvaliteetset varustust ei suudeta ikka veel alati toota, avaldatakse viimasel ajal oluliselt vähem pilte sõdurite kohta. Tihti väljastatakse meediasündmuste ajaks sõduritele uus varustus või siis lihtsalt valitakse, mida avaldada – suukorvistatud ajakirjanduse tõttu ei ole see keeruline.

Neist üksikutest juhuslikult tehtud piltidest sõdurite kohta võib siiski välja lugeda, et kvaliteediprobleeme ei ole endiselt suudetud lahendada. Vormid kuluvad ja lagunevad väga kiiresti, kohati kiiremini, kui neid juurde jõutakse toota.

Sellest hoolimata on Venemaa kaitseministeerium alustanud juba järgmise programmiga Sotnik (eesti keeles sajakonna pealik), mis peaks hakkama Ratniku varustust välja vahetama juba 2025. aastal.