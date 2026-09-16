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Neljapäeval sajab hoovihma

ilm
Vihmapilv.
Vihmapilv. Autor/allikas: ERR
ilm

Neljapäeval sajab mitmel pool hoovihma, sooja tuleb kuni 19 kraadi.

Ööl vastu neljapäeva liigub vihmasadu üle maa itta, Kagu-Eestis on äikeseoht. Pärast keskööd saartelt alates pilvisus ja sadu hõrenevad. Puhub edela- ja lõunatuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10 kuni 15 kraadi.   

Hommikul on Eesti idaservas pilvine ja sajab vihma, lääne pool on pilvkate muutlik ja mõnes kohas on üürikesi vihmahooge. Puhub edelatuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12 kuni 15 kraadi.

Neljapäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edelatuul 4 kuni 10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15 kuni 19 kraadi. 

Järgnevail päevil lõõtsub tugev edela- ja lõunatuul. Õhk on mahe, öine miinimum langeb vaid ööl vastu laupäeva paar-kolm kraadi alla 10 piiri, päevasooja ühtlaselt 15 kuni 19 kraadi. Ka vihma sajab.

Reede öösel on sajuhooge hõredalt. Aga juba hommikuks jõuab Eesti lääneserva tihedam sadu ja liigub päeva jooksul üle maa. Siiski Kagu-Eesti võib suuremast sajust pääseda. 

Laupäeva päeval on sajuhooge hõredamalt ja harvem, aga päris kuivaks ilm ei jää.

Pühapäeval on taas sajuhooge laialdasemalt.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

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