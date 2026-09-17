Trump ähvardas Euroopa Liitu, kui see võtab Kanada assotsieerunud liikmeks

USA president Donald Trump ähvardas Euroopa Liitu karistada, kui see liigub edasi ideega teha Kanadast oma esimene assotsieerunud liige.

Trump ütles kolmapäeval ajakirjanikele, et võib vastata tõsiste tollimaksude kehtestamisega, kui Kanada integreeritaks Euroopa Liitu sellisel määral, mida ta tajuks Ameerika Ühendriikide suhtes vaenuliku sammuna ajal, kui käib kaubandussõda USA ja tema põhjanaabri vahel.

USA president nimetas naeruväärseks võimalust, et Kanadast saaks EL-i assotsieerunud liige. Sellise koostöövormi pakkus kolmapäeval välja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, kui ta pidas Euroopa Parlamendis oma iga-aastase kõne olukorrast Euroopa Liidus.

"Kanada on olnud kohutav kaubanduspartner," ütles Trump ajakirjanikele Põhja-Carolinas Charlotte'i lennujaamas, kui temalt ettepaneku kohta küsiti. "Kui ma arvan, et tegemist on mingilgi määral vaenuliku sammuga, kehtestan Euroopale väga tõsised tollimaksud või lõpetan Euroopaga paljude kaupade osas kauplemise," lisas ta.

Trump jättis lahtiseks võimaluse, et ta võiks sellise korraldusega nõustuda, kui leiaks, et see on tehtud heas usus, kuid hoiatas, et vastasel juhul võib USA kehtestada Euroopale väga kõrged tollimaksud.

Von der Leyen esitas oma idee europarlamendis samal ajal, kui Kanada peaminister Mark Carney istus aukülalisena parlamendi saalis.

"Soovime viia suhted Kanadaga võimalikult kõrgele tasemele. Ütlesin, et peame oma partnerlussuhted kiiresti ümber kujundama. Niisiis soovin tegutseda ühiselt selle nimel, et Kanadast saaks EL-i esimene assotsieerunud liige. Meid seovad üks ookean ja ühed väärtused ja me näeme maailma ühtemoodi. Ja nüüd hakkame kujundama ka ühist tulevikku," rääkis ta.

Ettepanek tabas Euroopa pealinnu ootamatult ning ka Kanada juhid näivad sellest ideest distantseeruvat, kommenteeris uudisteagentuur Reuters. Samuti pole selge, mida assotsieerunud liikmesus endast kujutaks, kuna sellist staatust ei ole praegu EL-i õiguses olemas.

Kanada tulevane suursaadik EL-i juures Jonathan Wilkinson vähendas kiiresti sellise võimaluse tähtsust. "Me ei ole sealmaal," ütles ta Strasbourgis ajakirjanikele, kui temalt selle kohta küsiti. "Meie tähelepanu keskmes on tegelikult tulemuste saavutamine."

Trumpi kommentaarid tulid ajal, mil Kanada püüab kahe riigi vahelise süveneva kaubandussõja taustal vähendada oma majanduslikku sõltuvust USA-st. Carney on kutsunud üles looma EL-iga ainulaadset liitu, kuid ei ole läinud nii kaugele, et toetada täielikult assotsieerunud liikmesust.

Carney peab neljapäeval Strasbourgis Euroopa Parlamendi ees kõne, osaledes parlamendi täiskogu istungil aukülalisena.