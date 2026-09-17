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Rootsi meedia: valimised võitis ühe kohaga vasakopositsioon

Välismaa
Rootsi vasakbloki juhtpartei, sotsiaaldemokraatide liider Magdalena Andersson valimispäeva õhtul.
Rootsi vasakbloki juhtpartei, sotsiaaldemokraatide liider Magdalena Andersson valimispäeva õhtul. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / JONAS EKSTROMER
Välismaa

Rootsis pühapäeval toimunud parlamendivalimistel alistas vasaktsentristlik opositsioon ametis oleva parempoolse valitsusbloki kõige napima võimaliku ülekaaluga, teatas kolmapäeva õhtul, kui loetud 99 protsenti häältest, Rootsi avalik-õiguslik ringhääling SVT.

Õhtul kell kaheksa lahutas kahte blokki vaid 26 169 häält, kuid kuna lugemata oli vähem kui üks protsent valimisringkondade häältest, oli sotsiaaldemokraatide liidri Magdalena Anderssoni juhitud opositsiooniparteide blokk prognooside kohaselt võitmas 175 kohta 349-kohalises Riksdagis, mis tähendaks valitsuse vahetumist.

"Praeguses etapis on tulemuse muutumise tõenäosus nii väike, et võime kindlalt öelda, et opositsioon saab nendel valimistel rohkem kohti," teatas SVT.

Peaminister Ulf Kristerssoni juhitud parempoolne valitsusblokk, kuhu kuuluvad ka parempopulistlikud Rootsi Demokraadid, saaks valimisteenistuse andmetel 174 kohta.

Valimisteenistus tuleb veel üle lugeda hilinenult saabunud sedeleid, sealhulgas kodu- ja välismaal antud hääled, ning see protsess võib kesta neljapäevani, enne kui kõik hääled on kokku loetud.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

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