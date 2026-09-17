Rootsi meedia: valimised võitis ühe kohaga vasakopositsioon

Õhtul kell kaheksa lahutas kahte blokki vaid 26 169 häält, kuid kuna lugemata oli vähem kui üks protsent valimisringkondade häältest, oli sotsiaaldemokraatide liidri Magdalena Anderssoni juhitud opositsiooniparteide blokk prognooside kohaselt võitmas 175 kohta 349-kohalises Riksdagis, mis tähendaks valitsuse vahetumist.

"Praeguses etapis on tulemuse muutumise tõenäosus nii väike, et võime kindlalt öelda, et opositsioon saab nendel valimistel rohkem kohti," teatas SVT.

Peaminister Ulf Kristerssoni juhitud parempoolne valitsusblokk, kuhu kuuluvad ka parempopulistlikud Rootsi Demokraadid, saaks valimisteenistuse andmetel 174 kohta.

Valimisteenistus tuleb veel üle lugeda hilinenult saabunud sedeleid, sealhulgas kodu- ja välismaal antud hääled, ning see protsess võib kesta neljapäevani, enne kui kõik hääled on kokku loetud.