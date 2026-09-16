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22. septembril toimub haridustöötajate hoiatusstreik

Eesti
Klassiruum.
Klassiruum. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

22. septembril toimub üle-eestiline haridustöötajate hoiatusstreik, teatas Tallinna haridustöötajate liit.

Hoiatusstreik toimub alusharidusasutustes kell 8.00–9.00 ning üldharidus- ja kutseõppeasutustes kell 9.00–10.00.

Hoiatusstreik tähendab, et osaleja katkestab üheks tunniks oma tööülesannete täitmise.

"Tund aega kestva hoiatusstreigiga nõuame, et üldharidus- ja kutsekoolide õpetajate töötasu alammäär tõuseks 2027. aastal vähemalt 2312 euroni ehk prognoositava Eesti keskmise töötasu tasemele. Lasteaiaõpetajate töötasu peab olema vähemalt 90 protsenti sellest ehk 2081 eurot," märkis liit.

Haridustöötajad rõhutasid, et valitsuserakonnad on juba aastaid ja korduvalt lubanud, et tõstavad 2027. aastaks õpetajate palga konkurentsivõimelisele tasemele.

"Tegelikkuses on viimaste aastate jooksul õpetaja töötasu alammäär riigi keskmisest palgast kuue protsendipunkti võrra maha jäänud ning ka viimastel palgaläbirääkimistel ei saanud me kindlust, et järgmisel aastal õpetajate töötasu üldse tõuseb," lisasid haridustöötajad.

"Praegu pannaksegi kokku järgmise aasta riigieelarvet. 23. septembril toimub järgmine õpetajate töötasu alammäära läbirääkimiste voor, kus ootame valitsuselt konkreetset ettepanekut õpetajate palgatõusuks. Et neil otsustavatel päevadel teha õpetajaskonna hääl ja sõnumid nähtavaks, korraldamegi 22. septembril tund aega kestva hoiatusstreigi," märkis liit.

Toimetaja: Valner Väino

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