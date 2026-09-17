X!

Vahtrasega seotud idufirmad said tema EISA-s töötamise ajal rohkelt toetust

Eesti
{{1789640580000 | amCalendar}}
Liina Vahtras
Liina Vahtras Autor/allikas: Erik Peinar/riigikogu
Eesti

Äsja majandus- ja tööstusministriks saanud Liina Vahtras oli enne seda ametit ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse (EISA) juhatuse liige ning kuulus juhatusse ka Rochna Invest OÜ-s, millega seotud iduettevõtted said samal perioodil EISA-lt kokku 1,25 miljonit eurot toetust. Vahtras ütles, et ta on oma seose Rochna Investiga deklareerinud, tal ei olnud seal osalust ning ta ei osalenud toetusotsute tegemisel.

Majandusministrina kolmapäeval riigikogu ees ametivande andnud Liina Vahtras oli alates 2023. aastast EISA e-residentsuse programmi juht ning eelmisel suvel sai temast EISA juhatuse liige.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats pöördus kolmapäeval peaminister Kristen Michali poole, kuna tema sõnul on Vahtrasel olnud EISA juhatuse liikmena huvide konflikt.

Laats tõi välja, et pärast EISA juhatusse nimetamist jätkas Vahtras Rochna Invest OÜ ainsa juhatuse liikmena ning oli selles positsioonis olnud alates 2023. aasta juunist.

"Rochna Invest OÜ kuulub saja protsendi ulatuses Küprosel registreeritud ettevõttele Rochna Holdings Ltd, mille tegeliku kasusaajana on registris märgitud ettevõtja Timo Rein. Rochna Invest omab osalusi mitmes Eesti iduettevõttes," ütles Laats.

Laatsi sõnul kattus avalikkusesse jõudnud andmete kohaselt Vahtrase EISA juhatuse liikme ametiaeg perioodiga, mil EISA andis Rochna Investi portfelli kuulunud ettevõtetele kokku ligikaudu 1,25 miljonit eurot toetusi.

Suurima üksiku toetuse, veidi üle 454 000 euro sai Bisly OÜ eelmise aasta oktoobris. Antegenes OÜ ja Bidrent OÜ said EISA-lt samal perioodil kokku 803 665 eurot.

Laats märkis, et ehkki EISA kinnitusel ei ole Vahtras konkreetsete toetuste otsustamisel osalenud ning oli oma seose Rochna Investiga deklareerinud, tõstatab selline olukord küsimuse, kas huvide konflikti vältimiseks piisab üksnes formaalsest taandumisest konkreetsete otsuste tegemisel või tuleb avalikus sektoris arvestada ka huvide konflikti näivuse, usaldusväärsuse ja otsuste läbipaistvusega.

"Eriti oluline on seejuures asjaolu, et majandus- ja tööstusministri vastutusvaldkonda kuulub muu hulgas ettevõtlus- ja innovatsioonipoliitika ning tema haldusalasse kuulub ka EISA – sama asutus, mille juhatusse Liina Vahtras enne ministriks saamist kuulus," lisas riigikogu liige.

Laatsi hinnangul on põhjust küsida, kas inimene, kes juhtis riigi ettevõtlustoetusi jagava asutuse juhatusse kuuludes samal ajal eraõiguslikku investeerimisettevõtet, mille portfelliettevõtted said selle sama asutuse kaudu märkimisväärses mahus avalikku raha, saab täita nüüd selle valdkonna eest vastutava ministri ülesandeid, ilma et tekiks kahtlus erahuvide ja avaliku huvi võimalikust põimumisest.

Vahtras lahkub Rochna Investi juhatusest

Liina Vahtras ütles ERR-ile, et deklareeris oma seose Rochna Invest OÜ-ga EISA-ile vastavalt seal kehtinud korrale.

"Olin Rochna Investi juhatuse liige, kuid mul ei olnud ettevõttes osalust ning ma ei saanud sealt juhatuse liikme tasu ega muud tulu," kinnitas ta.

Vahtras märkis, et Rochna Invest OÜ ise ei ole saanud EISA-ilt ühtegi toetust, sest seda said kolm ettevõtet, milles Rochna Investil on väike vähemusosalus: Antegenes OÜ-s 2,07 protsenti, Bidrent OÜ-s 4,87 protsenti ja Bisly OÜ-s 1,83 protsenti.

"Rochna osalus nendes ettevõtetes ei tähenda, et mina oleksin olnud nende ettevõtete osanik või juhtorgani liige," lausus majandusminister.

Ta lisas, et ei osalenud Rochna Investiga seotud ettevõtete toetuste menetlemisel ega nende üle otsustamisel ning toetuste andmine ei kuulunud EISA juhatuse liikmena tema vastutusvaldkonda. Rochna Investi juhatusest lubas Vahtras esimesel võimalusel lahkuda.

"Juhatusest lahkumine ei käi kõikjal nii kiiresti kui Eestis, eeldan, et muudatus saab vormistatud hiljemalt järgmise nädala jooksul," lausus ta.

Peaminister Kristen Michal ütles valitsuse pressikonverentsil, et pärast selle teema meediasse jõudmist saatis Vahtras talle selgituseks ülevaate, mille kohaselt on ta käitunud reeglitele vastavalt.

"Sellistel juhtudel on alati olulised kaks asja, et kui inimesel on mistahes osalus mistahes ettevõtluses, kui ta on avalikus sektoris otsustaja, peab see olema deklareeritud. Ja ma saan aru, et see oli deklareeritud," sõnas peaminister. "Teiseks, inimene ei tohi nende otsustamisel ise osaleda ja see nii ka oli, et tema nende otsuste tegemisel ei osalenud."

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

nutiproov

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

14:55

Klopp kutsus Saksamaa koondisesse koguni 44 mängijat

14:47

Tehisintellekti professor: tänane juturobot veel tsivilisatsiooni ei hävita

14:46

Kallas ERR-ile: sagenenud hübriidrünnakute taga on Venemaa soov hirmutada Euroopa elanikke

14:41

Hambaarst: piimahambaid peab ravima, sest kaaries kandub ka jäävhammastele

14:31

Tööandjad: töötuskindlustusmakse langetamise ärajätmine on põhjendamatu Uuendatud

14:26

Komisjon piirab EL-is laste juurdepääsu sotsiaalmeediaplatvormidele Uuendatud

14:19

Harri Tiido: geopoliitikast reeglite mittetoimimise ajastul

14:17

Purga: riigieelarvega on keeruline, kultuuris on pingeline seis

14:14

Eesti sumomaadleja sai Jaapani profiliiga liikmeks

14:09

Music Estonia uus juht: tahan kõigiga maha istuda ja eesmärkidest rääkida

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

16.09

DNA-niidiots sidus endise politseiniku kolmikmõrvaga, uurimine aga lõpetati

16.09

Äripäeva hinnangul on Eesti rikkaim inimene Jaan Tallinn Uuendatud

12:58

Ukraina õhurünnakud tabasid Venemaa sõjalennuvälja ja naftatöötlemistehast Uuendatud

16.09

Sõja 1666. päev: Ukraina tabas Venemaa pommituslennukit Su-24 Uuendatud

06:38

Rootsi meedia: valimised võitis ühe kohaga vasakopositsioon

16.09

22. septembril toimub haridustöötajate hoiatusstreik

16.09

Suri endine päästeameti peadirektor Kalev Timberg

16.09

Kusti Salm: Dataseliga lepingu sõlmimisele eelnes pikk eeltöö

10:50

Trump ähvardas Euroopa Liitu, kui see võtab Kanada assotsieerunud liikmeks

16.09

Epner "Pealtnägijale" kunstnike liidu oksjonist: mõned hinnad on häbematult soodsad

ilmateade

SPORT

14:55

Klopp kutsus Saksamaa koondisesse koguni 44 mängijat

14:14

Eesti sumomaadleja sai Jaapani profiliiga liikmeks

13:47

Tartu Rattamaraton toob starti tugevad gravel-sõitjad ja vormel-1 piloodi

13:07

Kristal tegi Šveitsi kõrgliigas debüüdi

loe: kultuur

14:09

Music Estonia uus juht: tahan kõigiga maha istuda ja eesmärkidest rääkida

13:50

Pildid: Tallinna teletorni fuajees astuvad dialoogi Constantin Brancusi ja EKA noored skulptorid

13:44

Ülevaade. Mis toimub fotograafias? Pildiuputusest tagasi autori, materjali ja aeglase vaatamise juurde

13:02

Jaanus Nõgisto: festivalil "Viljandi 1976" alustasime uut Ruja

loe: eeter

14:41

Hambaarst: piimahambaid peab ravima, sest kaaries kandub ka jäävhammastele

13:33

Katrin Soika oma pere haridusdünastiast: õpetajaamet on meil geenides

13:02

Jaanus Nõgisto: festivalil "Viljandi 1976" alustasime uut Ruja

12:13

Rajaleidja: jalgu trampiv vanem annab märku lahendamata suhtlusprobleemist

Raadiouudised

12:30

Jutt Kanadast kui EL-i assotsieerunud liikmest tekitab segadust

12:25

Telefonikelmid on taltunud

12:25

Koolides napib tugispetsialiste

12:25

Raadiouudised (17.09.2026 12:00:00)

10:50

USA Esindajatekoda kiitis heaks tollimaksupaketi

09:25

Raadiouudised (17.09.2026 09:00:00)

16.09

Päevakaja (16.09.2026 18:00:00)

16.09

EK presidendi kõnes kõlanud lubadusi kuulati skepsisega

16.09

Valitsus otsib riigieelarves kärpekohti taristuinvesteeringutest

16.09

Ida-Viru meditsiiniasutused alustaid ühiskampaaniat uute arstide meelitamiseks maakonda

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo