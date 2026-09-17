Vahtrasega seotud idufirmad said tema EISA-s töötamise ajal rohkelt toetust

Äsja majandus- ja tööstusministriks saanud Liina Vahtras oli enne seda ametit ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse (EISA) juhatuse liige ning kuulus juhatusse ka Rochna Invest OÜ-s, millega seotud iduettevõtted said samal perioodil EISA-lt kokku 1,25 miljonit eurot toetust. Vahtras ütles, et ta on oma seose Rochna Investiga deklareerinud, tal ei olnud seal osalust ning ta ei osalenud toetusotsute tegemisel.

Majandusministrina kolmapäeval riigikogu ees ametivande andnud Liina Vahtras oli alates 2023. aastast EISA e-residentsuse programmi juht ning eelmisel suvel sai temast EISA juhatuse liige.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats pöördus kolmapäeval peaminister Kristen Michali poole, kuna tema sõnul on Vahtrasel olnud EISA juhatuse liikmena huvide konflikt.

Laats tõi välja, et pärast EISA juhatusse nimetamist jätkas Vahtras Rochna Invest OÜ ainsa juhatuse liikmena ning oli selles positsioonis olnud alates 2023. aasta juunist.

"Rochna Invest OÜ kuulub saja protsendi ulatuses Küprosel registreeritud ettevõttele Rochna Holdings Ltd, mille tegeliku kasusaajana on registris märgitud ettevõtja Timo Rein. Rochna Invest omab osalusi mitmes Eesti iduettevõttes," ütles Laats.

Laatsi sõnul kattus avalikkusesse jõudnud andmete kohaselt Vahtrase EISA juhatuse liikme ametiaeg perioodiga, mil EISA andis Rochna Investi portfelli kuulunud ettevõtetele kokku ligikaudu 1,25 miljonit eurot toetusi.

Suurima üksiku toetuse, veidi üle 454 000 euro sai Bisly OÜ eelmise aasta oktoobris. Antegenes OÜ ja Bidrent OÜ said EISA-lt samal perioodil kokku 803 665 eurot.

Laats märkis, et ehkki EISA kinnitusel ei ole Vahtras konkreetsete toetuste otsustamisel osalenud ning oli oma seose Rochna Investiga deklareerinud, tõstatab selline olukord küsimuse, kas huvide konflikti vältimiseks piisab üksnes formaalsest taandumisest konkreetsete otsuste tegemisel või tuleb avalikus sektoris arvestada ka huvide konflikti näivuse, usaldusväärsuse ja otsuste läbipaistvusega.

"Eriti oluline on seejuures asjaolu, et majandus- ja tööstusministri vastutusvaldkonda kuulub muu hulgas ettevõtlus- ja innovatsioonipoliitika ning tema haldusalasse kuulub ka EISA – sama asutus, mille juhatusse Liina Vahtras enne ministriks saamist kuulus," lisas riigikogu liige.

Laatsi hinnangul on põhjust küsida, kas inimene, kes juhtis riigi ettevõtlustoetusi jagava asutuse juhatusse kuuludes samal ajal eraõiguslikku investeerimisettevõtet, mille portfelliettevõtted said selle sama asutuse kaudu märkimisväärses mahus avalikku raha, saab täita nüüd selle valdkonna eest vastutava ministri ülesandeid, ilma et tekiks kahtlus erahuvide ja avaliku huvi võimalikust põimumisest.

Vahtras lahkub Rochna Investi juhatusest

Liina Vahtras ütles ERR-ile, et deklareeris oma seose Rochna Invest OÜ-ga EISA-ile vastavalt seal kehtinud korrale.

"Olin Rochna Investi juhatuse liige, kuid mul ei olnud ettevõttes osalust ning ma ei saanud sealt juhatuse liikme tasu ega muud tulu," kinnitas ta.

Vahtras märkis, et Rochna Invest OÜ ise ei ole saanud EISA-ilt ühtegi toetust, sest seda said kolm ettevõtet, milles Rochna Investil on väike vähemusosalus: Antegenes OÜ-s 2,07 protsenti, Bidrent OÜ-s 4,87 protsenti ja Bisly OÜ-s 1,83 protsenti.

"Rochna osalus nendes ettevõtetes ei tähenda, et mina oleksin olnud nende ettevõtete osanik või juhtorgani liige," lausus majandusminister.

Ta lisas, et ei osalenud Rochna Investiga seotud ettevõtete toetuste menetlemisel ega nende üle otsustamisel ning toetuste andmine ei kuulunud EISA juhatuse liikmena tema vastutusvaldkonda. Rochna Investi juhatusest lubas Vahtras esimesel võimalusel lahkuda.

"Juhatusest lahkumine ei käi kõikjal nii kiiresti kui Eestis, eeldan, et muudatus saab vormistatud hiljemalt järgmise nädala jooksul," lausus ta.

Peaminister Kristen Michal ütles valitsuse pressikonverentsil, et pärast selle teema meediasse jõudmist saatis Vahtras talle selgituseks ülevaate, mille kohaselt on ta käitunud reeglitele vastavalt.

"Sellistel juhtudel on alati olulised kaks asja, et kui inimesel on mistahes osalus mistahes ettevõtluses, kui ta on avalikus sektoris otsustaja, peab see olema deklareeritud. Ja ma saan aru, et see oli deklareeritud," sõnas peaminister. "Teiseks, inimene ei tohi nende otsustamisel ise osaleda ja see nii ka oli, et tema nende otsuste tegemisel ei osalenud."