Loomakaitse liit: leidsime Tartumaal märgatud pesukaru

Pärast kahte nädalat nii jahimeeste, loomakaitsjate ja kohalike elanike mööda Kambja metsi püüniste ja kaameratega otsimist teatasid ühe talumaja trepi all istuvast pesukarust lõpuks ikka haukuvad külakoerad, vahendas "Aktuaalne kaamera".



Kambja valla keskkonnaspetsialist Taivo Prants rääkis, et pesukaru istus trepi all alguses niimoodi, et teda ei olnud võimalik ära võtta. "Kohe kukkus hammustama. Püüdja-jahimees ütles vahvalt, et perenaine, sul kahesajast kanelkatoru on või? Perenaine ütles et ei ole midagi. Siis ma ütlesin et võta siis kummik. Panigi siis kummiku hästi talle pähe ja sai kratist niimoodi kinni, et ei hammustaks. Panime kasti ja oligi kõik," rääkis Prants.

Kuigi ka keskkonnaamet oleks loomaga edasi tegelenud, kutsus väidetav omanik novembrikuus kaduma läinud loomale järgi Eesti Loomakaitse Liidu, kes hoiab praegu pesukaru asukohta äärmiselt salastatuna, eriti keskkonnaameti eest.

Loomakaitse Liidu Lõuna-Eesti juht Kristi Metsa sõnul üritatakse sellega vältida looma mahalaskmist.

"Meedias seda nii kajastati, et oli käsk maha lasta. Ja meil on ka teistega vestlusi, kus nad kinnitavad seda ja siis ei saanud omanik olla kindel, et pesukaru ikka ellu jäetakse. Keskkonnaamet üritas selgitada ka seda, et ei ole üldse kindel, et see on see konkreetne kodune lemmikloom, et äkki on toodud Leedust või Poolast või salaja. Kogu see selline hästi aktiivne pealekäimine, endale nõudmine, enda valdusesse tahtmine mitmelt erinevalt keskkonnaametnikult. Me lihtsalt hetkel ei usalda mitte kedagi," lausus Metsa.

Keskkonnaameti jahinduse büroo juhataja Aimar Rakko sõnul pole käsku pesukaru maha lasta antud ja nemad vägisi looma oma valdusesse ei nõua.

Loomakaitse liit on lubanud pesukaru ära kastreerida ja kiibistada ning kui omanik puurile korralikuma luku ette paneb, antakse loom talle tagasi. Vähemalt saavad nüüd nii looduskaitsjad kui ka Kambja elanikud rahulikumalt magada.