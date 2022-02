Rein Sikk: isamaa sünnipäevale lisandub aina enam värve ja nutikust

Eesti Vabariigi sünnipäeva sündmuste aina kirevamaks muutuv valik kuulutab, et muutugu ajad või kombed, aga me isamaa-aate alustugi püsib muutumatuna. Rein Sikk soovib Vikerraadio päevakommentaaris kõigile vaimsuse- ja nutikuserikast sünnipäeva maal ja linnas, isamaal ja merede taga.

23. veebruari õhtul süüdatakse Kadrina kirikaia müüril 104 küünalt. Et mälestada ja ülistada Eesti Vabariigi eest elu andnuid. Säärase aktsiooni eesotsas on kaks Kadrina kandi põlist külameest, vennad Pearu ja Andres Nukk.

Esmakordselt süüdati me külas küünlaid Eesti 100. sünnipäeva eel. Kui algselt oli tegemist üksikute aatemeeste aktsiooniga, siis nüüdseks oleme jõudnud sinnamaale, et raha küünalde ostmiseks koguti nii veebis kui ka saunas. Edukalt. Algatus läheb rahvale korda.

Tõin oma kodukandi näite selleks, et rõõmustada, kuis sünnimaa sünnipäeva tähistamine maal aina eripärasemate ettevõtmistega üllatab. Tõdegem, aastaid olime Eesti sünnipäevaga pisut kammitsetud-hillitsetud. Ei osanud midagi erilisemat teha, kui televiisorist paraadi ja vastuvõttu vaadata. Ja siis heldida või kiruda. Aga Eesti 100. sünnipäeva suurejooneline tähistamine tõi välja, et sünnimaa sünnipäeva võib pidada sajal eri kombel. Nii see vanker meil veerebki aina hoogsamalt.

Reigi rahvas Hiiumaal laulab juba mitmendat aastat koos hümni. Iseäraline on kooslaulmise põhjus. Nimelt peab Hiiumaa end Eesti hümni sünnipaigaks, kus Reigi koguduse õpetaja Gustav Felix Rinne me kuulsaima isamaalaulu sõnad 1868. aastal komponeeris. Enne laulmist saab osaleda ühismatkal Kõrgessaarest Reigisse. Matkatakse ka Veneveres.

Matkatakse veelgi. Näiteks Saverna-Ihamaru-Kanepi-Krootuse kandis naiskodukaitse ja raamatukogu eestvedamisel. Tihemetsas tähistatakse sünnipäeva öömatkaga. Tõrvas toimub Härma suusaringil patriootiline öösuusavõitlus, mis kulmineerub Tõrvaahju juures EV104 diskoga. 24. veebruaril püütakse Veskijärvel patriootiliselt kala.

Varem võisime rääkida vaid kahest tähtsast päikesetõusu-aegsest Eesti lipu heiskamisest, need toimuvad Narvas ja Tallinnas. Nüüd lendab heiskamise laine üle Eesti. Tänavu on silma hakanud lipuheiskamised kell 7.20 Toila Oru lossi platsil, 7.26 Adaveres, 7.28 Koerus, 7.30 Läsnal ja Viru-Nigulas vabadussamba juures 7.32 Kuremaal ja Inglistel, 7.33 Rae vallas Jüril ja nii edasi. Lustiverre jõuab lipuheiskamine kell 9.

Heiskamisel peetakse kõnesid, külamajas pakutakse kooki ja kohvi, kolmandas kohas tulevad mängu pannkoogid või kiluvõikud, puder. Ka pits haljast võib käia asja juurde. Mõnes kohas vaadatakse patriootilist filmi. Kuusalus aga vändati ise pidupäevafilm vallarahva osavõtul.

Obinitsas peetakse keskpäeval lehvivate lippude all lausa rongkäiku, sest ega Setomaa rahvas pea pidupäevaparaadist ilma jääma seetõttu, et nad Tallinnas ei ela.

"Paljud raamatukoguhoidjad kannavad sel nädalal rahvariideid. Ju olete märganud."

Kalevipoja koda Kääpal süütab tule tulealtaris, alustab sünnipäeva tähistamist õues laulu, sõnavõttude ja kiluvõileibadega. Siis minnakse Kalevipoja muuseumisse uue näituse avamisele. Kõrveküla maanaised korraldavad juba kolmandat korda Eesti sünnipäeva kiluleivakonkurssi. Paljud raamatukoguhoidjad kannavad sel nädalal rahvariideid. Ju olete märganud.

Rakvere galerii tähistab 15. aastat jutti Eesti sünnipäeva portreenäitusega "Meie, virulased". Nii on lõuendile läbi aastate kohalike kunstnike poolt jäädvustatud sadakond Virumaa poega-tütart. Rakvere teater süütab enne ühismatkale minekut surnuaias teatrirahva haudadel küünlad.

Mainimist ja järeletegemist väärib Eesti 90. sünnipäevaks Virumaal sündinud ühisloome, regilaul "Viru regi". Selle tarvis saatis 650 inimest ligi 6500 värsirida. Ettekandel Rakvere Kolmainu kirikus oli kaasalauljaid 700 ringis. Ja see, mis laulu sisse pandud, see ka alles jääb.

Sünnipäevasündmuste aina kirevamaks muutuv valik kuulutab üht: muutugu ajad või kombed, aga me isamaa-aate alustugi püsib muutumatuna. Ikka sellisena, nagu Jakob Hurt sõnastas 1869. aastal Eesti esimese laulupeo kõnes: "Kui me ei saa suureks rahvaarvult, peame saama suureks vaimult!"

Soovin kõigile vaimsuse ja nutikuse rikast sünnipäeva maal ja linnas, isamaal ja merede taga. Kui oleksin neil päevil Tallinnas, läheksin kindlasti presidendi kantselei ette sünnipäevakaardile soovi kirjutama. Nii vahva mõte.

