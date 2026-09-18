X!

Venemaa ründas Zaporižžjas kaubanduskeskust

Välismaa
Venemaa ründas Zaporižžjas kaubanduskeskust
Venemaa ründas Zaporižžjas kaubanduskeskust Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Venemaa okupandid ründasid neljapäeva õhtul Zaporižžjas asuvat kaubanduskeskust, teatas oblasti sõjaadministratsiooni juhi kohusetäitja Mõhhailo Semikin. USA on heaks kiitmas 10 Patriot raketi üleandmist Saksamaalt Ukrainale.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 18. septembril kell 5.30:

- Venemaa ründas Zaporižžjas kaubanduskeskust;

- USA on heaks kiitmas 10 Patriot raketi üleandmist Saksamaalt Ukrainale;

- Ukraina vahetas välja ida operatiivväejuhatuse ülema.

Venemaa ründas Zaporižžjas kaubanduskeskust

Venemaa okupandid ründasid neljapäeva õhtul Zaporižžjas asuvat kaubanduskeskust, teatas oblasti sõjaadministratsiooni juhi kohusetäitja Mõhhailo Semikin.

Semikini andmetel puhkes tabamuskohas ulatuslik tulekahju.

"Õhtul andis vaenlane löögi paremkaldal asuvale supermarketile ja praegu möllab seal ulatuslik tulekahju," teatas Semikin.

Semikin lisas, et vaenlase sihtmärgiks Zaporižžjas olid neljapäeval tsiviilettevõtted, bussipeatused ja bussid ise ning kaubanduskeskused.

USA on heaks kiitmas 10 Patriot raketi üleandmist Saksamaalt Ukrainale

Ühendriigid on valmis kiitma heaks kümme Patriot-püüdurraketi üleandmise Saksamaalt Ukrainale, selgus 15. septembri USA kongressi dokumentidest. Uudis saabus ajal, mil Ukraina seisab silmitsi kriitilise puudusega Patrioti õhutõrjemoonast.

USA välisministeerium kinnitas oma teatises USA kongressile, et Saksamaa annab peagi Ukrainale üle kümme Patriot püüdurraketti väärtusega 29,6 miljonit dollarit.

Kuigi varud tulevad Saksamaalt, siis nõuab USA relvaekspordi kontrolli seadus, et USA kongress vaataks läbi Ameerika relvade üleandmise kolmandatele riikidele, kui materjali alghind ületab 14 miljonit dollarit.

"See üleandmine on kooskõlas USA julgeolekuabi eesmärkidega," seisis välisministeeriumi teatises.

"Ühendriikide valitsus on valmis andma selleks üleandmiseks loa. Olles võtnud enne arvesse poliitilisi, sõjalisi, majanduslikke, inimõiguste ja relvastuskontrolli kaalutlusi," lisati teadaandes.

Septembri alguses ütles Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius, et Berliin on valmis andma Ukrainale täiendavaid PAC-2 püüdurrakette Patriot süsteemidele ja samuti muud õhutõrjemoona.

Ukraina vahetas välja ida operatiivväejuhatuse ülema

Kindralmajor Viktor Nikoljuk teatas neljapäeval, et lahkub Ukraina ida operatiivväejuhatuse ülema ametikohalt, kirjutas ajaleht Kyiv Independent.

Uudis saabus üksuste mehitamise ja isikkoosseisu jaotamisega seotud reformide taustal, mille algatas äsja ametisse nimetatud ülemjuhataja Mõhhailo Drapatõi.

"Võin kindlalt väita, et annan oma järeltulijale üle täielikult lahinguvalmis väe, mis on suuteline vankumatult läbi viima aktiivseid kaitseoperatsioone," kirjutas kindral.

Oma viiekuulise ametiaja jooksul juhatas Nikoljuk vägesid Slovjanski, Kramatorski, Kostjantõnivka, Otšeretõne ja Pokrovski sektorites.

"Meie ühiste jõupingutuste tulemusena hoidsime ära Kostjantõnivka vallutamise vaenlase poolt, kus vaenlase väed blokeeriti. Slovjanski ja Kramatorski sektorites õnnestus meil luua tugev kaitse," märkis sõjaväelane.

Nikoljuk ei öelnud, mis on tema järgmine ametikoht.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS, The Kyiv Independent

Samal teemal

nutiproov

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

06:48

Meedia: USA kaalub 25 000 sõduri väljaviimist Euroopast

06:39

Tallinn uuendab raiekorda: soov on hakata hindama puid ka foto põhjal

06:06

USA kiitis heaks suured investeeringud Ukrainasse ja Aafrikasse

05:36

Venemaa ründas Zaporižžjas kaubanduskeskust

00:41

Kaitses säranud Maar: suudame maailma tippude vastu mängida küll

00:24

Eesti lõpetas EM-i hiilgava võiduga Soome üle ja tagas sisuliselt MM-pileti Uuendatud

00:22

Aganits: sellised võidud on reaalsed preemiad raske, rutiinse töö eest

17.09

Rikberg: ei ole kahtlust, et see oli Eesti parim mäng EM-finaalturniiridel

17.09

Vahtras: ma ei ole midagi valesti teinud

17.09

Teppan: kui see tagas meile MM-pileti, oli see mu karjääri tähtsaim mäng

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

17.09

Vahtrasega seotud idufirmad said tema EISA-s töötamise ajal rohkelt toetust Uuendatud

17.09

Sõja 1667. päev:Ukraina õhurünnakud tabasid Venemaa sõjalennuvälja ja naftatöötlemistehast Uuendatud

16.09

DNA-niidiots sidus endise politseiniku kolmikmõrvaga, uurimine aga lõpetati

17.09

Trump ähvardas Euroopa Liitu, kui see võtab Kanada assotsieerunud liikmeks

00:24

Eesti lõpetas EM-i hiilgava võiduga Soome üle ja tagas sisuliselt MM-pileti Uuendatud

17.09

Michal: Venemaa mobilisatsiooni korral oleme valmis piiri kohe sulgema

17.09

Suri iluuisutreener Irina Kononova

17.09

Rootsi meedia: valimised võitis ühe kohaga vasakopositsioon

17.09

Piltuudis: Hanso andis Trumpile üle volikirja

17.09

Tallinna loomaaia binturongid üritasid põgeneda

ilmateade

SPORT

00:41

Kaitses säranud Maar: suudame maailma tippude vastu mängida küll

00:24

Eesti lõpetas EM-i hiilgava võiduga Soome üle ja tagas sisuliselt MM-pileti Uuendatud

00:22

Aganits: sellised võidud on reaalsed preemiad raske, rutiinse töö eest

17.09

Rikberg: ei ole kahtlust, et see oli Eesti parim mäng EM-finaalturniiridel

loe: kultuur

17.09

Ines: Eurovisiooniga meenuvad mulle vastakad mälestused

17.09

Margot Samel pälvis New Yorgis noore galeristi auhinna

17.09

Vaba Lava tahab Narvas tegevuse jätkamiseks riigilt 250 000 eurot lisaraha

17.09

Strandberg: kõikvõimast armastust otsitakse väga erinevatest kohtadest

loe: eeter

17.09

ARHIIVIPÄRLID | Juubilar Heimar Lenk läbi aastate

17.09

Hambaarst: piimahambaid peab ravima, sest kaaries kandub ka jäävhammastele

17.09

Katrin Soika oma pere haridusdünastiast: õpetajaamet on meil geenides

17.09

Jaanus Nõgisto: festivalil "Viljandi 1976" alustasime uut Ruja

Raadiouudised

17.09

Päevakaja (17.09.2026 18:00:00)

17.09

Euroopa Komisjon soovib lastele sotsiaalmeedia keeldu

17.09

Vaba Lava kaalub tegevuse lõpetamist Narvas

17.09

Valitsus arutab Rail Balticu tähtaja edasi lükkamist

17.09

Rootsi sotsiaaldemokraadid loodavad vasakbloki parteidega valitsuse moodustada

17.09

TS Laevadel on olnud hea aasta

17.09

Raadiouudised (17.09.2026 15:00:00)

17.09

Jutt Kanadast kui EL-i assotsieerunud liikmest tekitab segadust

17.09

Telefonikelmid on taltunud

17.09

Koolides napib tugispetsialiste

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo