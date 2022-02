President Alar Karis annab tänavu 148 teenetemärki

"Teenetemärgid on tunnustus Eesti inimestele ja meie sõpradele välismaal, kes oma tegevusega on hoidnud meie põhiseaduse sõna ja mõtet, et Eesti riik on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus," rõhutas riigipea.

Eesti tänab arste, õdesid ja hooldajaid, kes võitlevad haiglates koroonapatsientide elu eest ning seisavad silmitsi pandeemia kõige tumedama poolega. Punase Risti teenetemärgi saavad Tartu Ülikooli Kliinikumist infektsioonikontrolli teenistuse õde Tiina Teder ja intensiivravi osakonna vanemõde Liisi Põldots, Lõuna-Eesti Haiglast õendusjuht Agnes Aart, Põlva Haiglast kirurgia- ja õendusabiosakonna õendusjuht Krister Matto, Valga Haiglast hooldaja Asta Kiisler, Põhja-Eesti Regionaalhaiglast intensiivravi õde Anastassia Kudinova ja hooldaja Olga Vlassova, Hiiumaa Haiglast õendusjuht Riina Tamm, Lääne-Tallinna Keskhaiglast psühhiaatriakeskuse juhataja ja Eesti psühhiaatria arendaja Andres Lehtmets, õde Irina Kudina ja õendusabikliiniku hooldaja Natalja Karotamm, Ida-Tallinna Keskhaiglast infektsioonikontrollarst-konsultant Aino Rõõm ja õendusjuht Ülle Rohi, Ida-Viru Keskhaiglast nakkushaiguste arst Natalia Nikitina, Kuressaare Haiglast intensiivravi õde Ingrit Räim ja põetaja Anneli Allvee, Pärnu Haiglast infektsioonhaiguste arst Kadi Kenk ja õendusjuht Kaie Kütt.

Punase Risti teenetemärgi saavad samuti veresoonte-, plastika- ja rekonstruktiivkirurg Olavi Vasar, kliiniline kohtupsühholoog Tiina Kompus ja Naiskodukaitse instruktor Leane Morits, kes aitas koordineerida koroonakriisi ajal vabatahtlike tööd vaktsineerimise korraldamisel Tartus ja Tartumaal. Teenetemärgi pälvib ka pool sajandit Tartus viipekeele tõlgina töötanud Tiiu Kukkela.

Valgetähe teenetemärgi saab laste vaimse tervise ja heaolu üks eestkõneleja, Põltsamaa Ühisgümnaasiumi psühholoog Karmen Maikalu, samuti laste õiguste edendaja ja avalikkuses laste vaimse tervise murede esiletooja Helika Saar.

Eesti tänab õpetajaid, kes muudavad avaramaks noorte maailmapilti ja silmapiiri. Valgetähe teenetemärgi saavad Pärnu Koidula Gümnaasiumi füüsikaõpetaja Elmu Mägi, Tallinna Ristiku Põhikooli õpetaja ja keskkonnahariduse edendaja Ave Loigu, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits, Märjamaa Gümnaasiumi õppealajuhataja Lia Puhm ja Antsla Gümnaasiumi direktor Katrin Martinfeld.

Eesti tänab ja tunnustab teadlasi, kes on oma tööga aidanud Eestit suuremaks teha. Teenetemärgi saavad Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi juhtivteadur ja akadeemik Martti Raidal, Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi direktor ja matemaatika professor Peeter Normak; Eesti Maaülikooli keskkonnakaitse ning maastikukorralduse professor ja õppetooli juht Kalev Sepp, kes on üks tuntumaid keskkonnateadlasi Eestis ja oma valdkonnas suure mõjuga ka rahvusvaheliselt; Tallinna Tehnikaülikooli rektor ja professor Tiit Land. Valgetähe teenetemärgi saavad samuti füüsikaõppe edendaja ning Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor ja inseneriteaduskonna materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi vanemteadur Jüri Krustok; bioloog-zooloog ja Eesti Loodushoiu Keskuse juhatuse liige Meelis Tambets, kes on aidanud kaitsta Euroopale ja Eestile väärtuslikke vee-elupaiku ja -liike; hüdrobioloog ning Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi juhtivteadur Peeter Nõges.

Valgetähe teenetemärgi saavad keeleteadlane ja õppejõud ning Emakeele Seltsi juhatuse esinaine Helle Metslang; õigusteadlane ja Tartu Ülikooli sihtasutuse Iuridicum juhataja Peep Pruks, kes on riigi ainsa õigusajakirja "Juridica" asutaja ja vastutav väljaandja; ajaloolane ja tunnustatud keskaja uurija ning Tallinna Linnaarhiivi teadur Tiina Kala, kes on neljaköitelise "Tallinna ajalugu" peatoimetaja ning esimese ja kolmanda köite koostaja; Eesti Kunstiakadeemia professor Hilkka Hiiop, kes on toonud ühiskonna fookusesse ohustatud kunstipärandi konserveerimise; silmapaistev haridusteadlane ja Tartu Ülikooli haridustehnoloogia professor Margus Pedaste, kes on mõjutanud ulatuslikult õpetajakoolitust enam kui kaks aastakümmet; helilooja ja Eesti rahvusliku klaverimuuseumi asutaja Alo Põldmäe ning keeleteadlane ja Tartu Ülikooli õppejõud Kersti Lepajõe.

Iseseisvuspäeva eel tunnustab Eesti ka muusikaõpetajaid, koorijuhtimise ja heliloominguga tegelevaid inimesi. Teenetemärgi saavad koorijuht ja üle 20-aastase kogemusega muusikaõpetaja Janne Fridolin, kes on andnud suure panuse Eesti koorimuusika ja muusikahariduse edendamisse; 26 aastat Filharmoonia Kammerkoori noodikogu juhataja ja arhivaarina töötanud Viive Valper, kes on üks hinnatumaid eksperte klassikalise muusika vokaal- ja koorimuusika vallas; koorijuht ja muusikaõpetaja Elo Üleoja, kes on mitmetel laulupidudel juhatanud lastekoore ja on Lääne-Virumaa koorimuusikaelu peamisi eestvedajaid; Eesti tunnustatuim ooperihelilooja Jüri Johannes Reinvere, kes on pälvinud tähelepanu nii helilooja kui ka esseistina nii Eestis kui välismaal; muusik, punkliikumise eestvedaja ja luuletaja Tõnu Trubetsky. Valgetähe teenetemärgi saavad samuti dirigent Jüri-Ruut Kangur, kes on ehitanud üles noorteorkestrite liikumise Eestis, edendanud noorteorkestrite rahvusvahelist koostööd ja dirigeerinud laulupidudel ning ooperi- ja operetisolist Väino Puura.

Eesti tunnustab vabariigi aastapäeva eel tantsijaid, näitlejaid, lavastajaid, kes on oma loominguga pakkunud võrratuid kultuurielamusi. Teenetemärgi saavad Tallinna Linnateatri armastatud näitleja Anne Reemann, kes on mänginud ka filmides ja telelavastustes; Rahvusooperi Estonia balletitrupi pikaaegne esitantsija Anatoli Arhangelski; näitlejad, lavastajad ja teatrijuhid Haide Männamäe ja Toomas Tross, kes on ühiselt loonud Piip ja Tuut Teatri ning Piip ja Tuut Mängumaja ja juhtivad neid ühiselt praeguseni; rahvusvahelise haardega Eesti näitleja Risto Kübar, kes on töötanud muu hulgas mitmetes Saksamaa ja Belgia teatrites; näitleja ja Kuressaare Linnateatri direktor Piret Rauk; teenekas teatrikunstnik Jaak Vaus, kes on enam kui poole sajandi jooksul kujundanud ligi kolmsada lavastust nii Eestis, aga ka välisriikides.

Vabariigi aastapäeva eel tunnustatakse teenetemärkidega Eesti kunstiinimesi. Valgetähe teenetemärgi saab rahvusvaheliselt menukas kunstnik ja Eesti Kunstiakadeemia fotograafia professor Marge Monko; põneva ja isikupärase käekirjaga graafik, illustraator ja raamatukunstnik Urmas Viik; kunstnik Miljard Kilk, kes sai tuntuks Tartu slaidimaalikoolkonna esinumbrina ning on loomingus liikunud peaaegu abstraktse kujutluslaadini ja baroksete fantaasiapiltideni. Teenetemärgi saab ajakirja Akadeemia keeletoimetaja Triin Kaalep, kes on samuti toimetanud mitmeid teaduslikke ja filosoofilisi tekste ning ilukirjandust.

Valgetähe teenetemärgi saavad Eesti kultuuriedendajad: Ida-Virumaa kultuurielu arendaja ja Viru Filmifondi koordinaator Piia Tamm, Jõhvi Kontserdimaja pikaajaline juht; Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud Ave Matsin, kes on teinud hindamatut tööd rahvusliku käsitööpärandi võtete õpetamisel; Ida-Virumaa rahvakultuuri edendaja ja arendaja Erika Kõllo; sõjaajaloolane, arheoloog ja Eesti sõjamuuseumi teadur Arnold Unt; kultuuritöötaja ja Tallinna Linnateatri pikaajaline saaliadministraator Juta Olesk. Samuti saab teenetemärgi ajaloolane, etnoloog ja museoloog Merike Lang, kes oli pikka aega seotud Eesti Vabaõhumuuseumiga ja nüüd töötab Eesti Maaelumuuseumi juhina; Haapsalu Kultuurikeskuse direktor Gülnar Murumägi, kes on tegelenud järjepidevalt Läänemaa kultuurielu edendamisega.

Eesti tänab kaitseväelasi ning politsei- ja piirivalveametnikke, kelle teenistus aitab kindlamaks muuta Eesti sisemist ja välimist rahu. Kotkaristi teenetemärgi saavad lennuohutusohvitser major Martin Noorsalu, kes on panustanud kopterivõimekuse arendamisse; Viru Jalaväepataljoni pataljoniveebel Indrek Ojasoo, kes on oluliselt mõjutanud Kaitseväe allohvitseride ja nooremohvitseride väljaõppe arengut; Suurtükiväepataljoni vanemveebel Tommy Orumaa, kes on panustanud suurtükiväe arengusse; keerulistel välisoperatsioonidel teeninud vanemveebel Ergo Reinvald; kümnel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalenud 1. jalaväebrigaadi Scoutspataljoni seersant Ingvar Lagerest.

Teenetemärgi saavad Politsei- ja Piirivalveameti vanemkomissar Aleksandr Voronov, ligi 30-aastase piirivalve staažiga Tallinna piiripunkti dokumendiekspert; Saatse piirivalvekordoni pikaaegne juht politseikolonelleitnant Arvi Suvi; Politsei- ja Piirivalveameti arendusosakonna identiteedi ja staatuste büroo juhataja Margit Ratnik, tänu kellele väljastab PPA alates 2014. aastast e-residendi digitaalseid isikutunnistusi ning kes on viimaste aastate identiteedilahenduse innovaatiliste ja nutikate lahenduste ideede autor ja eestvedaja.

Märkimisväärse panuse eest Eesti julgeoleku tagamisel saavad Kotkaristi teenetemärgi Kaitsepolitsei ametnikud Alar Savipõld ja Rauno Põld, samuti riigikaitsevaldkonna edendaja Marianne Medar ja küberturbeekspert Mart Lõhmus.

Eesti Punase Risti teenetemärgi saavad Ida-Virumaa päästepiirkonna juhataja Tarmo Anton, kes on panustanud 20 aastat Ida-Virumaa ohutuse arengusse; Tsooru vabatahtliku päästekomando päästja ja selle looja Mati Koch.

Valgetähe teenetemärgi saab ka Naiskodukaitse juht Airi Tooming, kelle juhtimisel loodi elanikkonnakaitse tööriist "Ole valmis!" nutirakendus.

Eesti tänab ettevõtjaid, kes on aidanud riiki edukamaks ja inimeste elu paremaks muuta. Teenetemärgi saavad kirjastuse Varrak juht Priit Maide, kes on oma tegevusega mõjutanud Eesti kirjanduse arengut, avardanud lugejate silmaringi ja maailmavaadet; idufirmade kogukonna eestvedaja, mitmete idufirmade kaasasutaja, mentor ja ingelinvestor Ragnar Sass, kes on andnud panuse Eesti IKT valdkonna tutvustamisele maailmas; toidukultuuri arendaja ja restoranipidaja Kristjan Peäske, projekti "Talust taldrikule" elluviija; Andres Linnasaar, kes on 28 aasta jooksul ehitanud üles ettevõtte Barrus, mis on Võrumaa üks suurim tööandja, maksumaksja ja investeerija.

Iseseisvuspäeva eel saavad teenetemärgi käsitöökirjanduse väljaandmisega tegeleva kirjastuse Saarakiri juhataja, kujundaja ja üks omanikke Anneli Kenk, 400 töötajaga Eesti päritolu Euroopa juhtiv ehituskeemia tootja juhatuse liige Jaan Puusaag, väikeettevõtte Anu Ait juhataja ja omanik Anu Hellenurme; ettevõtja ja ettevõtluse arendaja Kristi Lomp, kes on aidanud Selveril olla viimastel aastatel Eesti konkurentsivõimeline jaekaubandusettevõte ning toetanud arvukalt erinevaid spordi- ja kultuuriüritusi.

Teenetemärgi saavad ka aastakümneid Rapla Tarbijate Ühistu juhina maakonna arengusse panustanud ja 6000 inimesele tööandjaks oleva Coop Eesti nõukogu esimees Väino Sassi; Tartu Terminal juhatuse liige Malle Raudsepp, kes ehitas üles ettevõtte, mis on edukas ja kiire kasvuga kodumaisel kapitalil põhinev kütusefirma; ettevõtja ja heategevuse edendaja Kristjan Rahu, kes toetas koroonakriisi ajal rahaliselt ja isikukaitsevahendite ostmisega Saaremaad ja kogu Eestit; talupidamise edendaja ning taluliikumise organisatsioonide asutaja Ants Aaman; Pärnumaa Talupidajate Liidu ja maakonna talupidajate nõuandekeskuse juht Olavy Sülla; Nopri Talumeierei perenaine Vilve Niilo, kelle toel on ettevõtte piimatooted jõudnud üha suurema tarbijaskonna toidulauale.

Eesti tunnustab riigiametnikke, kes on teinud tööd riigi huvide nimel ning kodanike hüvanguks. Teenetemärgi saavad Põhja Ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Andra Sild, kes on aidanud tõkestada kümneid lapsi kuritarvitanud kurjategijaid ja aidanud kujundada prokuratuuri head praktikat kõige kaitsetumate kuriteoohvrite aitamiseks; üks staažikamaid kohtunikke Eha Popova, kes on kiire otsustusvõimega, erapooletu ja väärikas ning eeskujuks oma vankumatu tahtega teenida õiguses õiglust; Pärnu Maakohtu kohtunikuabi-juhataja Heli Sirelbu; diplomaat Liis Lipre-Järma, kes vedas edukalt Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu ajutise liikmesuse projekti välisministeeriumis ja töötab praegu peaministri välisnõunikuna; kahel korral Eesti ÜRO esinduse asejuhina töötanud Gert Auväärt; diplomaat Tanel Tang, kes töötab Euroopa Komisjonis riikliku eksperdina Ukraina toetusgrupis.

Iseseisvuspäeva eel tänab Eesti riik eestluse hoidjaid välismaal. Teenetemärgi saavad aastakümned Stockholmi Eesti Maja püsimise eest seisnud Mart Nurk, New Yorgi Haridusseltsi juhatuse kauaaegne liige Peeter Teedla, Eesti Üliõpilaste Toetusfondi (USA) president Mari-Anne Teedla, VEMU ehk Väliseesti Muuseumi rajamise üks eestvedajaid ja muuseumi peaarhivaar Piret Noorhani ning eestluse hoidja Uus-Meremaal ja sealne kauane aukonsul Tõnu Loorpärg.

Maarjamaa Risti teenetemärgi saavad ka Prantsusmaa kaitseminister ja Eesti-Prantsuse kaitsekoostöö edendaja Florence Parly, NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja Tod D. Wolters kui alliansi kollektiivkaitse kindlustaja; Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi peadirektor Sandra Gallina, vaktsiinide liikmesriikidele võrdse jagamise eestkõneleja; NATO abipeasekretär luure ja julgeoleku alal David Cattler, Eesti filmikunsti kauaaegne tutvustaja Norras ja Balti Filmipäevade peakorraldaja Oslos Jan Erik Holst, Saksa föderaalparlamendi Bundestagi Saksa-Balti sõprusrühma pikaajaline esimees Alois Karl, Euroopa Parlamendi liige, endine Poola välisminister ja Balti riikide julgeolekupoliitiliste huvide toetaja Anna Fotyga, Eesti Euroopa Liidu eesistumise ettevalmistamise ja korraldamise toetaja Jim Cloos, Euroopa julgeoleku eest jõuliselt seisnud USA Välisministeeriumi kõrge ametnik Christopher Todd Robinson, välis- ja julgeolekupoliitikale pühendunud Soome ajakirjanik Heikki Hakala, Eesti-Jaapani kultuurisilla ehitaja ja Ellerheina audirigent Chifuru Matsubara.

Eesti tänab kohaliku elu ja vabakonna edendajaid. Teenetemärgi saavad jutuvestja, koolitaja, pärimuse koguja ja vahendaja Piret Päär, Raplamaa koolide ajaloo uurija Ants Tammar, vaimulik ja ajaloopärandi talletaja Ants Tooming, Obinitsa Pensionäride Seltsi eestvedaja ja kogukonnahoidja Maria Tammik, Inimõiguste Instituudi tegevjuht ja mitmete rahvusvaheliste inimõigusprojektide korraldaja Aet Kukk, Taagepera kogukonna üks eestvedajaid Tõnis Järv ning Eesti postmarkide ajaloo tutvustaja ja mullune Hiiumaa parim vabatahtlik Elmo Viigipuu.

Valgetähe teenetemärgi saab ka kauaaegne koolilaste bussijuht Põlvamaal Enno Austa.

Eesti tunnustab ajakirjanikke, kelle töö ja loominguline kirg on rikastanud meediapilti. Valgetähe teenetemärgi saavad Tõnis Erilaid, kes on pool sajandit töötanud Õhtulehes ning toimetanud ja juhtinud saateid raadios; staažikas ajakirjanik ja Raplamaa Sõnumid peatoimetaja Tõnis Tõnisson, maakonna sündmuste, lugude ja juhtumiste talletaja; Eesti Rahvusringhäälingu pikaaegne toimetaja Renita Timak; loodushariduse edendaja, ajakirjanik ja lastekirjanik Juhani Püttsepp; Eesti Rahvusringhäälingu teleajakirjanik Anton Aleksejev, kes on vahendanud vaatajani lugusid viimase aja kuumadest paikadest; hea ja süveneva ajakirjanduse mootor Järvamaal, Järva Teataja peatoimetaja Tiit Reinberg; kahe uuriva ajakirjanduse auhinnaga Bonnieri preemiaga pärjatud Eesti Päevalehe ajakirjanik Kärt Anvelt.

Teenetemärgid saavad tänavusel taliolümpiamängudel freestyle-suusatamise pargisõidus pronksmedali võitnud Kelly Sildaru; mullu olümpiamängudel epees medalid võitnud Katrina Lehis, Irina Embrich, Julia Beljajeva, Erika Kirpu; Eestit viiel järjestikusel suveparaolümpial esindanud ujuja Kardo Ploomipuu; spordipedagoog ja silmapaistvate tulemustega pikaaegne kergejõustikutreener Vello Palm; kauaaegne suusatreener Vello Lilium, kelle õpilased on saavutanud häid ülemusi noorte meistrivõistlustel ning kuulunud Eesti murdmaasuusatamise koondisesse; Eesti sporthobuse tõuraamatu looja ja aretusseltsi kauaaegne eestvedaja Raigo Kollom.

Vabatahtlikest vereloovutajatest, kes on doonoriks olnud üle 100 korra, saavad Punase Risti teenetemärgi Raiko Kaasiku, Alari Rammo, Kaido Taberland, Allan Martin ja Alvar Põldeots.