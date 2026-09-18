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Laupäeval sajab hoovihma

ilm
Vihmane ilm.
Vihmane ilm. Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
ilm

Laupäeva ööl liigub Norra merele jõudva madalrõhkkonna lohk üle Läänemere ja Baltimaade kirdesse. Selle servas sajab laialdaselt hoovihma. Päeval libiseb üle Eesti lauge kõrgrõhuhari. Esineb selgimisi ning hoovihma rabistab vaid kohati. Õhtul aga saabub merelt juba järgmine madalrõhulohk. Tuul tugevneb ning saartele jõuab uus vihmasadu, mis aegamisi mandrile liigub.

Laupäeva öö tuleb pilves selgimistega ning sajuhood liiguvad läänest itta üle maa. Mandril puhub edela- ja lõunatuul 5-10, iiliti 12, rannikul 9-13, iiliti 18 m/s. Õhutemperatuur on 10 kuni 15 kraadi.

Hommikul on taevas võrdlemisi pilvine ja mitmel pool sajab hoovihma. Tuul puhub valdavalt edelast 5-12, rannikul iiliti 18 m/s. Sooja on 11 kuni 15 kraadi.

Päeval on pilvisus muutlik ning kohati sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartele ka uus sajuala. Puhub edelatuul 5-10, iiliti 14 m/s. Pärastlõunal tuul tugevneb puhudes Lääne- ja Põhja-Eestis iiliti 16, saartel ja läänerannikul 15, iiliti kuni 21 m/s. Sooja on oodata 15 kuni 18 kraadi.

Pühapäev tuleb pilves selgimistega ja tuuline, sajab hoovihma ning õhtul võib ka äikest olla. Päev tuleb veel võrdlemisi soe ehk õhutemperatuur on 15 kuni 18 kraadi. Esmaspäeval on taevas muutlik ning hooti sajab vihma. Kuigi teisipäeval ja kolmapäeval on pilvisus vähene ja vahelduv, rabistab paiguti ikka hoovihma. Uuel nädalal langeb esmaspäeval keskmine temperatuur 14 peale, teisipäeval on sooja keskmiselt 15 ning kolmapäeval 16 kraadi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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