Sool on Eesti kauplustes peaaegu otsa saanud

Suuremad toidukaupluste ketid on oma sortimendist eemaldanud Venemaa ja Valgevene päritolu tooted, jättes need kas esialgu ladudesse hoiule või on loovutanud annetusteks. Kuigi enamike kaupade kättesaadavust see kliendi jaoks ei mõjuta, on sool tänaseks poelettidel otsa saanud, kuna ka kallimad alternatiivid on ära ostetud.

Venemaa ja Valgevene päritolu tooteid on Eesti toidupoodides umbes ühe protsendi jagu, alates tatrast ja soodast kuni alkohoolsete jookideni.

"Võtsime müügist need tooted, mis Valgevenest või Venemaalt tulid. Praegu on olukord selline, nagu te võite näha, et sool on peaaegu kõik välja ostetud. Aga mõned tooted on veel olemas," ütles Selveri kaubandusjuht Jekaterina Aljohhina.

Sool ei jõua meile vaid Venemaalt, näiteks Rimi jaeketi sortimendis on 24 erinevat soola, millest vaid kolm nüüd müügist korjati. Siiski oli ka Tartu ühes suuremas Rimis soolariiul tühi.

"Kuna ma elan linnast väljas, siis nädala lõpuks võtan sooja toidukraami ära ja ühtteist, mis on vaja veel kappi lisada. Aga jah, praegu mind täiesti hämmastab, olen natuke šokeeritud, seda ma ei oodanud tõesti," rääkis sisseoste teinud Nele.

Nele pakkus, et inimesed on paanikas. "See ärevus, mis praegu toimub üle maailma, see on meil kõigil sees.

Poodnike sõnul paaniliselt toiduainete varumiseks põhjust pole, sest teiste riikide alternatiive jagub.

"Meil on Soome päritolu soola, meil on muust lähiregioonist soola ka. Aga mida võib-olla kõige rohkem praegu tagasi igatsetakse, on hinnaklassilt kõige soodsam sool, mis oli Venemaalt. Alternatiiv on praegu kahjuks kallim jah, olenevalt tootest võib hinnavahe kahjuks olla kahekordne," rääkis Prisma sortimendi- ja hankedirektor Kaimo Niitaru.

Võrus tegutsev Jaagumäe Kaubandus otsustas Venemaa ja Valgevene kaubad erinevalt suurtest kettidest oma poodides müüki jätta. Ent sõja alguspäevast alates on ostja käitumine muutunud, mistõttu oli ka seal reedel saabunud tonnisest soolapartiist pealelõunaks alles vaid käputäis.

"Sellised tooted nagu sool, äädikas, tuletikud ja tangained, neid varutakse rohkem ja ka on hetki, kus meil letil neid lihtsalt pakkuda ei ole, ootame, kuni uus partii tuleb," lausus Jaagumäe Kaubandus OÜ juhataja Taimar Timmi.