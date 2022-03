Eestlased on annetanud Ukraina toetuseks ligi kuus miljonit eurot

Algatuse "Ukraina heaks!" alla on koondunud kolm erinevat mittetulundusühingut ehk Eesti Pagulasabi, Mondo ja Ukraina Kultuurikeskus. Lisaks tegelevad eraldi suuremate annetuskampaaniatega ka Eesti Punane Rist ja Riigikaitse Edendamise sihtasutus.

Reedese seisuga olid need viis organisatsiooni kogunud annetustena kokku juba 5,9 miljonit eurot ning sellele oli oodata lisa. Näiteks oli reede pärastlõunaks Punasel Ristil teada, et ühelt ettevõttelt on lisandumas veel miljon eurot.

Eesti Punase Risti kommunikatsiooni- ja turundusjuhi Liis Ehrmingeri sõnul jätkub rahaliste annetuste kogumine, kuid esemete annetamises peab Eesti Punane Rist alates reede õhtust pausi ning ootab, et kogumispunktide pidajad nüüd kraami hiljemalt esmaspäevaks Punase Risti ladudesse ära tooksid.

"Praeguseks hetkeks on meie ladudes juba umbes 10 rekkatäit annetusi. Meil oli väga kindel nimekiri, mida me kogume ja seda nimekirja ei mõelnud me sugugi siin ise välja, vaid see nimekiri tuli meile Ukraina Punaselt Ristilt ja need on eelkõige hügieenitarbed ja siin tõesti kõikvõimalikud hügieenitarbed ja siis voodipesu, tekid padjad, linad. Mida hügieenitarvetest on kõige rohkem toodud, hästi palju on toodud mähkmeid," lausus Ehrminger.

Eesti Pagulasabi kommunikatsioonijuhi Madli Timmi sõnul saab pagulasabi kaudu lisaks rahalisele toetusele anda teada ka võimalusest pakkuda põgenikele elu- ja töökohti. Lisaks saavad inimesed pakkuda end appi vabatahtlikena.

"Pakkumisi elukohtadele on kuskil umbkaudu 1600 pakkumist ja töökohti 800. Neid töökohti, nüüd töötukassa aitab ka seda portaali ja neid pakkumisi hallata, aga jah meile on tulnud siis 800 tööpakkumist ja vabatahtlikke on ennast kirja pannud 1500 ringis," ütles Timm.

Lisaks loos mainitud organisatsioonidele, on Ukraina toetuseks algatatud Eestis veel rida väiksemaid heategevuslikke ettevõtmisi.