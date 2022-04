Kadõrov süüdistab Kremli ametnikke ebalojaalsuses

Kadõrov süüdistas Peskovi, kuna väidetavalt ei tunnusta Peskov Ukraina sõja taustal "tõelist patriotismi".

Kadõrov kurtis, et Peskov ei õnnitlenud teda kindralleitnandiks ülendamise puhul. Peskov nimetas aga sõjavastase sõnumi postitanud telesaatejuhti "suureks patrioodiks". "Sellega tuleks midagi ette võtta," ütles Kadõrov.

Peskov püüdis Kadõrovi kommentaare ümber lükata. Tema sõnul pole kasu sellest, kui ametnikud proovivad tõestada, kes on kõige patriootlikum.

Kadõrov kritiseeris hiljuti ka Vladimir Medinskit. Kadõrov tegi ettepaneku, et Medinski suu tuleb kinni teipida, vahendas The Times.

Kadõrov vandus Kremlile truudust 2000. aastal ja valitseb nüüd Tšetšeeniat. Tema sõjaväelased rikuvad Ukrainas inimõigusi.

Venemaa sisejulgeolekuteenistuse FSB lekitaja teatel on Kadõrov pärast sõjategevuse puhkemist läinud julgemaks. "Kadõrov alustas Kremlis kampaaniat julgeolekutöötajate diskrediteerimiseks. Nüüd on riigis selline segadus, et tal võib see õnnestuda. Sõjapartei ja rahupartei liiguvad juba kursil, mis viib nad otsesse konflikti," ütles lekitaja.

Lekitaja kirja avaldas Vene inimõigusaktivist Vladimir Osetškin, kes peab veebikülge gulagu-net.ru.

Venemaal levib nüüd jälle nõukogudeaegne tava, kus võime informeeritakse "ebalojaalsetest" kodanikest. Kesk-Venemaal elavat kooliõpetajat ähvardab kuni kümneaastane vanglakaristus, kuna õpilaste väitel kritiseeris ta Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas.

Endine president Dmitri Medvedev hoiatas hiljuti, et venelased peavad "reeturite" otsimisel olema väga tähelepanelikud.