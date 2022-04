Putini puhastus viis FSB-st ligi 150 töötajat

Vene vägede vähese edu pärast Ukrainas rahulolematu president Vladimir Putin on alustanud suurpuhastust Föderaalses Julgeolekuteenistuses (FSB), kust on vallandatud ligi 150 töötajat, kirjutab väljaanne The Times.

Stalinistliku Nõukogude Liidu aegu meenutava aktsiooniga on töölt vabastatud üles saja julgeolekutöötaja, lisaks on mõned ka vangi saadetud, teiste hulgas ka Ukraina eest vastutava osakonna juht, vahendas The Times teisipäeval.

Kõik vallandatud on FSB viienda osakonna töötajad. See moodustati 1998. aastal, kui Putin oli FSB direktor ning uus osakond pidi hakkama tegelema endiste liiduvabariikidega, et neid Venemaa mõjusfääris hoida.

Osakonna endine juht Sergei Beseda (68) pandi märtsis koduaresti, kuid nüüdseks on ta saadetud Moskva Lefortovo vanglasse. Sama vanglat kasutas Nõukogude julgeolekuteenistus NKVD Stalini repressioonide ajal 1930ndatel aastatel vangide ülekuulamiseks ja piinamiseks, märkis väljaanne.

The Timesi info pärineb Venemaa võimude tegevust paljastava rühmituse Bellingcat tegevjuhilt Christo Grozevilt, kes paljastas ka Salisbury mürgitamise taga olnud kaks Vene agenti 2018. aastal. Grozev ei avaldanud oma allikat.

FSB töötajad vabastati ametist seetõttu, et nad olevat andnud Kremlile valeinfot Ukraina siseolukorrast enne Venemaa rünnaku algust, ütles Grozev. "Ma võin öelda, et ehkki märgatav hulk neist pääses vahistamisest, ei tööta nad enam FSB-s," rääkis Grozev YouTube'i kanalis, mis kajastab Venemaal toimuvat.

The Times märkis ka, et märtsis otsisid FSB töötajad läbi rohkem kui 20 oma kolleegi korterid, keda kahtlustatakse kontaktides ajakirjanikega.

Beseda on ametlikult vahistatud omastamise kahtlusega, kuid tegelikult on tema kinnipidamise põhjus Vene vägede takerdumine Ukrainas, milles Venemaa võimud süüdistavad viletsaid luureandmeid Ukraina sisepoliitika kohta.

Vene julgeolekuteenistusi tundev Andrei Soldatov ütles The Timesile, et Beseda saatmine Lefortovosse on väga jõuline signaal Vene eliidile. "Ma olen sellest üllatunud. Putin oleks võinud ta lihtsalt vallandada või saata kuskile regiooni tööle Siberis. Lefortovo ei ole tore koht ja tema sinna saatmine on signaal sellest, kui tõsiselt Putin asjasse suhtub," rääkis Soldatov.