The Times: Soome ja Rootsi ühinevad NATO-ga sel suvel

Soome ja Rootsi liitumist NATO-ga on arutatud paljudel kõrgetasemelistel kohtumistel ning mõlemad riigid ühinevad kaitseorganisatsiooniga sel suvel, ütlesid USA riigiametnikud Ühendkuningriigi ajalehele The Times.

USA ametnike teatel oodatakse Soome liitumisavaldust juunis ning Rootsi oma peaks sellele järgnema üsna pea. Soome ja Rootsi poliitikud pole oma riikide liitumisplaanidest siiski nii otsesõnu teada andnud, kuid annavad pidevalt mõista, et kaks Põhjala riiki on pigem kaitseorganisatsiooniga ühinemise poolt.

"Venemaa ei ole selline naaber, nagu me arvasime teda olevat," ütles Soome peaminister Sanna Marin möödunud nädalavahetusel ja väljendas taas seisukohta, et NATO-ga ühinemist tuleb kaaluda põhjalikult, kuid kiiresti.

"Meid ootavad ees väga tõsised arutelud, kuid me ei kavatse neile kulutada rohkem aega, kui just vaja, sest olukord on muidugi väga-väga tõsine," ütles Marin.

Rootsi püsib Soomega enam-vähem samas graafikus, Rootsi välis- ja julgeolekupoliitika aruanne peaks avaldatama mai lõpus. "Ma ei välista Rootsi liikmesust NATO-s mitte mingil moel," ütles Rootsi peaminister Magdalena Andersson.

Mõlemad riigid teevad NATO-küsimuses tihedat koostööd, kuid rõhutavad, et võimaliku liitumisotsuse langetavad nad siiski eraldi. Samal ajal on NATO-l plaanis tõsiselt käsile võtta idatiiva tugevdamine, sest Venemaa sissetung Ukrainasse on loonud uue reaalsuse, nagu ütleb NATO peasekretär Jens Stoltenberg.