Rootsi kinnitusel lubas USA kaitsta teda NATO-sse pääsemise eel

"Loomulikult ma ei ava detaile, kuid ma tunnen nüüd väga kindlalt, et meil on Ameerika tagatis," ütles välisminister Ann Linde Rootsi telekanalile SVT Washingtonis pärast kohtumist oma USA kolleegi Antony Blinkeniga. "Kuigi mitte konkreetsed julgeolekugarantiid - need saab alles siis, kui oled NATO täisliige," lisas Linde.

Rootsi minister keeldus ütlemast, mis laadi tagatised ta Blinkenilt sai.

"Need tähendaksid, et Venemaale võib olla kindel, et kui nad teevad Rootsi vastu midagi negativset, millega nad on ähvardanud, siis see ei saa olema midagi sellist, millel USA laseb ilma vaatuseta sündida," rääkis Linde.

USA välisministeerium teatas oma kohtumisejärgses avalduses, et Blinken kinnitas Washingtoni pühendumust NATO poliitikale uute liikmete vastuvõtmisel, kuid ei maininud julgeolekulubadusi.

Rootsi kaitseminister teatas aprillis, et Rootsi võimalik NATO-sse astumise avaldus võib vallandada Venemaa poolt mitmesugust agressiivset tegevust, muuhulgas küber- ja hübriidrünnakuid ja propagandakampaaniaid, et kahjustada Rootsi julgeolekut.

Venemaa on hoiatanud Rootsit ja Soomet, et kui need NATO-ga liituvad, võib Moskva paigutada Kaliningradi oblastisse tuumarelvi ning hüperhelikiirusel lendavaid rakette.

Linde, kes nüüd suundub edasi Kanadasse julgeolekuteemasid arutama, ütles, et USA toetab tugevalt Rootsi ja Soome NATO-liikmesust, mis tugevdaks stabiilsust Läänemere ja Arktika regioonides.

Eeldatavasti võivad Rootsi ja Soome juba mai keskel teatada soovist saada NATO liikmeks. Kui allianss otsustab kaks seni neutraalset riiki vastu võtta, läheb siiski mitmeid kuid aega, kuni kõigi liitlasmaade parlamendid kahe uue liitlase vastu võtmise ratifitseerivad. Alles seejärel hakkab nende suhtes kehtima NATO kollektiivkaitse klausel.

Selle vaheperioodi aega hinnatakse Rootsi ja Soome julgeolekule kõige ohtlikumkaks, kuna Venemaa, mis on mõlema allianssi astumist vastustanud, võib seda kasutada neile surve avaldamiseks.