Jüri Toomepuu: Florida kevad

Kevad Floridas pole kaugeltki nii ilus ja oodatud aastaaeg nagu kevad Eestis. Eestis hakkab ilm märtsis-aprillis soojenema ja lumi sulama ja lumikellukesed õitsevad. Maikuus lähevad puud lehte ja toomepuu on õisi täis.

Ainult üks, natuke muutuv aastaaeg

Floridas sellist toredat aastaaega ei ole. Paaril talvekuul on küll jahedam kui muidu ja mõnikord mõnes kohas kukub temperatuur isegi külmakraadideni. Mõnes kohas - Florida pikkus loodenurgast Pensacola linna lähistelt Key Westi saarestiku lõunatipuni on umbes 1300 kilomeetrit. Arusaadavalt on kliima põhjapiiril teistsugune kui see on lõunatipus. Florida on Eestist umbes neli korda suurem, aga rahvaarvult, mida on rohkem kui 22 miljoni elanikku, umbes 16 korda.

Minu kodu asub Tampa lähedal 27 000 elanikuga Temple Terrace'i väikelinnas. Meil näpistas öökülm paar kuud tagasi taga õues kasvava veel rohelise banaanikobara mustaks.

Aga nüüd, mai alguses, on ilm olnud juba pikemat aega palavavõitu.

Loodus natuke muutub

Florida eestlased teavad, et kätte on jõudnud kevad, kui aprillis toimub Kesk-Florida Eesti Seltsi kevadpidu. Meie üritustele tuleb tihti ka kalleid külalisi kaugelt. Euroopa Liidu parlamendi liige Jaak Madison külastas ja tervitas meid meie Eesti Vabariigi aastapäeva pidustustel ja kevadpeoks tuli kohalikele külla Ervin Pari Tartust.

Loodus annab märki kevade tulekust muru rohelisusega. Talvekuudel muutub nendel, kes oma muru eest hästi ei hoolitse, see mõneti kollaseplekiliseks. Mõned puud, peamiselt tammed, puistavad küll lehti, aga nii palju jääb alles, et puu ikka lehtes oleks. Ainult mõned üksikud puud lähevad raagu.

Alligaatorid

Mina saan kõige paremini aru kevade kätte jõudmisest alligaatorite tegevusest.

Mul meeldib kauni Hillsborough jõe ääres asuva maja aknast loodust vaadelda, näha, kuidas kalad sulpsu löövad ja kilpkonnad ringi uitavad. Eriti huvitav on vaadata alligaatoreid. Soojus teeb need külmaverelised roomajad aktiivseks. Veelgi aktiivsemaks teeb neid paaritumisperiood, mis algab aprillis.

Alligaatorid on territoriaalsed. Iga suurem valib omale lemmikpaiga mõnda jõe-, järve- või tiigisoppi. Kui mõni väiksem sinna julgeb tulla, üritab ta selle nahka panna või vähemalt minema hirmutada. Suurematele peab muidugi oma territooriumi loovutama.

Minu akna alla tuli tihti murule peesitama tore umbes neljameetrine tegelane, keda ma kaua enda kodualligaatoriks pidasin. Kui polnud teda pikemat aega näinud, järeldasin, et ta on mõne küti ohvriks langenud ja ta nahk katab nüüd naiste käekotte ja kingi. Floridas lubatakse suuremaid jahtida, kaalutlustel, et see vähendab ohtu inimestele.

Minu tore kodualligaator. Autor/allikas: Jüri Toomepuu

Eks nad natuke ohtlikud olegi. Aga suurelt osalt on Florida rahvas õppinud nendega päris hästi koos elama. Florida 1,3 miljoni alligaatori tõttu saab surma keskeltläbi üks inimene aastas. Autod teevad roomajatele pika puuga ära. Autoõnnetuste tagajärjel suri Floridas eelmisel aastal 3735 inimest ja 11 inimest lõi välk surnuks.

Igaüks otsib oma

Aprill on kuu, mil võib näha kahte alligaatorit üksteise läheduses, enamasti järgib väiksem, arvatavasti isane, suuremat, kes on järelikult emane.

Juulis munevad emased umbes 38 muna ja siis nad enam teisi alligaatoreid oma pesa läheduses ei talu. Kui pojad on haudunud, siis kaitseb ema neid küll kangelaslikult, aga paljud lähevad siiski teiste röövloomade, kaasa arvatud suuremate alligaatorite ohvriks. Kõige suuremad vaenlased on pesukarud. Need maiustavad meeleldi alligaatorite munadega. Alligaatorid püüavad ja söövad meeleldi pesukarusid. Koeri ei tasu lasta vee ääres luusima. Need maitsevad alligaatoritele sama hästi kui pesukarud.

Florida suvi

Florida kevade ja suve vahet on looduses vähe tunda. Väikeseid, rumalaid oravapoegi jookseb palju ringi ja vahetevahel ka mõni üheksavöölane oma pojaga. Peab autoga olema ettevaatlik, sest ega nad ise aru ei saa, et autod on ohtlikud. Päevade keskmine temperatuur on ehk mõne kraadi võrra soojem. Mai ja oktoobri vahemikus sajab rohkem vihma.

Florida eestlased saavad aru, et kätte on jõudnud suvi sellest, et enne septembrit või oktoobrit ei toimu ühtegi Kesk-Florida Eesti Seltsi üritust.