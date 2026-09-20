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NATO kõrgeima sõjalise organi juhiks sai Saksa kindral

Välismaa
Saksa relvajõudude juhataja Carsten Breuer Tallinnas kohtumisel Eesti Kaitseväe juhataja Andrus Meriloga.
Saksa relvajõudude juhataja Carsten Breuer Tallinnas kohtumisel Eesti Kaitseväe juhataja Andrus Meriloga. Autor/allikas: Kaitseväe Peastaap / mil.ee
Välismaa

Saksamaa relvajõudude juhataja kindral Carsten Breuer valiti laupäeval NATO sõjalise komitee järgmiseks esimeheks. NATO sõjaline komitee on alliansi kõrgeim sõjalise võimu ja nõuande organ, kus liikmesriikide kaitsevägede juhid muudavad poliitilised otsused sõjaliseks nõuks ja suunisteks.

NATO 32 liikmesriigi sõjalised juhid valisid Breueri komitee järgmiseks juhiks Kopenhaagenis toimunud kohtumisel, teatas praegune esimees, Itaalia admiral Giuseppe Cavo Dragone ühismeedias. Breuer asub ametisse järgmise aasta suvel.

"Teie operatiivne otsustusvõime, põhjalikud teadmised alliansist ning teie juhtimiskogemus Saksamaa relvajõududes tulevad NATO-le hästi kasuks," kirjutas Dragone Breuerit õnnitledes.

"Kaitsevägede juhid on teile oma usalduse andnud Euro-Atlandi julgeoleku jaoks keerulisel ajal," lisas ta.

Komitee on NATO kõrgeim sõjaline organ ning selle esimees on alliansi poliitilise juhi, peasekretär Mark Rutte peamine sõjaline nõustaja.

Breuer asub ametisse ajal, mil alliansis toimuvad suured muutused. USA president Donald Trump on nõudnud, et Euroopa riigid võtaksid Euroopa kaitse eest oluliselt suurema vastutuse pärast aastakümneid kestnud USA juhtrolli.

Paljud Euroopa valitsused on viimastel aastatel suurendanud kaitsekulutusi, ajendatuna nii Venemaa 2022. aasta sissetungist Ukrainasse kui ka Trumpi ähvardustest mitte täita USA NATO-ga seotud kohustusi.

Euroopa suurima majandusega Saksamaa on olnud kaitsekulutuste hüppelise kasvu esirinnas. Berliin kavatseb suurendada sõjalisi kulutusi 2030. aastaks enam kui 200 miljardi euroni, mis tähendaks nende kahekordistamist.

61-aastane maaväeohvitser Breuer sai hüüdnime kantsleri kindral pärast seda, kui toonane kantsler Olaf Scholz valis ta 2021. ja 2022. aastal kriisikomisjoni juhtima, mis aitas korraldada Saksamaa reageerimist COVID-19 pandeemiale.

Breuer liitus Bundeswehriga 1984. aastal õhutõrjeohvitserina ning õppis hiljem USA maaväe staabikolledžis Kansase osariigis Fort Leavenworthis ja läbis Saksamaal Hamburgis kindralstaabi väljaõppe. 2014. aastal teenis ta NATO rahvusvaheliste julgeolekuabijõudude koosseisus Afganistani pealinnas Kabulis.

Saksamaa praegune maaväe juhataja kindralleitnant Christian Freuding peaks eeldatavasti saama enne aasta lõppu Breueri järglaseks kaitseväe juhataja ametikohal.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

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